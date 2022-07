V. Strapková a DJ Lieskovský predstavujú novinku Sorry

Bratislava 2. júla (TASR) - Sorry je názov hudobnej novinky, ktorá spojila Veroniku Strapkovú a DJ-a Milana Lieskovského, speváčka chce skladbou búrať predsudky o psychických problémoch.



"Téma úzkosti je dnes už aspoň čiastočne komunikovaná, ale stále mám pocit, že ľudí za tieto veci spoločnosť stigmatizuje," vysvetľuje Strapková, študentka psychológie. "Veľa tém sa v období pandémie sústredilo na sociálnu izoláciu človeka. Keď som si predstavila, ako sa po dvoch rokoch vrátim medzi ľudí na koncerty, mala som aj ja sama pocit nevysvetliteľnej tiesne a obáv," priznáva speváčka s tým, že u nej boli obavy racionálne odôvodnené a vedela, prečo ich má. "Niektorí ľudia nevedia vysvetliť, čo sa im deje, je to normálny jav. Preto som chcela podporiť touto piesňou to, aby sa nebáli svoje emócie vyjadriť, nech sú akékoľvek," dodala Strapková.



Pesničku vytvorila v spolupráci s DJ-om Lieskovským. Podľa Veroniky do jej hudby vniesol nové zaujímavé elektronické prvky. "Pieseň ma inšpirovala na prvé počutie k textu, ktorý mi napadol okamžite. Tým, že je to žánrovo skôr elektro, tak mi sedelo spievať do toho po anglicky," ozrejmila.



Milan Lieskovský priznáva, že po Veronike "poškuľoval" už dlhšiu dobu. "A tak mi veľmi dobre padlo, keď prišla do môjho štúdia nahrávať ako hosť do jedného podcastu. Po nahrávaní sme pokecali a hneď bolo jasné, že si sedíme a že ďalšia pieseň z mojej produkcie bude s Veronikou," dodal ku genéze nového singla.



Tému skladby dotvára videoklip, ktorý Strapková robila s Michalom Furdom. Spoločne vymysleli námet prepojenia nočnej mory, ktorá paralelne funguje ako motív kontrastu k životnej energii zobrazenej cez atmosféru párty a koncertu. "Taká je aj hudba. Je veselá a bez textu skôr nabáda k tancu, než zamysleniu. A to je pre mňa dôležité. Ukázať ten kontrast. Že všetko v živote má aj svoju protistranu," poznamenáva speváčka a podčiarkuje, že to, čo prežívame, niekedy navonok nevidno. "Rovnako ako nevidno veľa zo skutočného cez sociálne siete a pri pohľade zvonka sú veci často skreslené. Preto je odkaz piesne - menej súdiť a nebáť sa vyjadriť obavy," uzavrela.



Videoklip Sorry: