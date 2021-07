V Stredoslovenskej galérii vystavujú 80 vrcholných diel Edmunda Gwerka

Banská Bystrica 25. júla (TASR) - Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy je názov výstavy slovenského umelca, ktorú majú v týchto dňoch možnosť vidieť návštevníci Stredoslovenskej galérie (SSG) v Banskej Bystrici. Ide o reprízu výstavy, ktorá mala na jar premiéru v Galérii mesta Bratislavy (GMB).



Ako pre TASR uviedla manažérka SSG Zuzana Chlebničanová, výstava predstavuje 80 autorových vrcholných diel, podáva obraz o celej jeho tvorbe od 20. do 40. rokov 20. storočia. "Prostredníctvom stovky fotografií a dobových dokumentov sa návštevníci môžu oboznámiť so životnou dráhou tohto významného predstaviteľa medzivojnového maliarstva na Slovensku, ako aj jeho manželky, literárnej vedkyne Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej," priblížila.



Do výstavy sú zaradené aj intervenčné diela Matúša Lányiho a Svätopluka Mikytu, reagujúce na tvorbu tohto banskoštiavnického umelca.



Ako sa píše v tlačovej správe k výstave, Edmund Gwerk (1895 - 1956) bol mimoriadne komplikovanou umeleckou osobnosťou. Spájali sa v ňom rozporuplné túžby a vlastnosti a protichodné boli aj jeho zámery a ciele. "Svoj život žil naplno, či už v úplnej samote v štiavnickej prírode, alebo vo víre diania v európskych mestách. Zasadzoval sa za autentickú tvorbu, obhajoval tvorivú silu a individualitu a neústupčivo bojoval proti diletantizmu a gýču. Intelekt bol rovnako dôležitou súčasťou jeho tvorby ako intuícia," približuje správa.



Výstava potrvá do 3. októbra a je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.