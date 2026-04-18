V Štúdiu 12 sa bude spomínať na Jara, Filipove piesne oživí D. Žulčák
Koncert so začiatkom o 20.00 h sa koná v autentickom priestore bývalého Rock Pop Jazz klubu na Jakubovom námestí, kde aktuálne sídli Divadelný ústav a jeho Štúdio 12.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - V bratislavskom Štúdiu 12 zaznejú v sobotu večer skladby jednej z najvýraznejších osobností slovenskej hudobnej a kultúrnej scény. Koncert Spomienka na Jara (Źulčák spieva Filipa) prinesie odkaz a poctu tvorbe Jara Filipa v podaní herca a hudobníka Daniela Žulčáka. TASR o tom za Divadelný ústav informoval PR manažér Matúš Hrnčiar.
Ako ďalej priblížil, projekt vznikol ako prirodzené pokračovanie úspešnej divadelnej inscenácie Filip z dielne Divadla Jána Palárika v Trnave, v ktorej Daniel Žulčák stvárňuje samotného Jara Filipa. Tentoraz však prenáša jeho piesne z javiska do koncertnej podoby. „S citom, s rešpektom a zároveň v súčasnej interpretácii,“ poznamenáva organizátor koncertu.
„Nám sa páči, že aj v tej dobe, keď Jaro tvoril a hral, keď fungovali nejaké zoskupenia, bolo to také surové. Čistý klavír alebo čisté elektrické piano, bicie, basa, gitara. To sú základné veci. Nijako to neprešpekulovávame elektronikou, aj keď Jaro sa veľmi rád šprtal v elektronických veciach a experimentoval s tým, my sme sa vrátili k základu - k štyrom nástrojom a spevu,“ hovorí o koncerte herec a hudobník Daniel Žulčák. Okrem neho sa na pódiu predstavia Fedor Frešo jr. (basgitara), Peter Zajaček (gitara) a za bicie sa posadí Jakub Kačic.
Frešo potvrdzuje, že základom projektu je trio muzikantov, ktorí sa poznajú a spolupracujú už dlhé roky v rôznych projektoch a zostavách. „Takže na pódiu medzi nami funguje prirodzená hudobná komunikácia. Tentoraz sa k nám pridal aj výborný gitarista Peter Zajaček, donedávna pôsobiaci v projekte Medial Banana, čo prinieslo do zvuku novú farbu a energiu, a veríme, že toto spojenie nebude len jednorazové,“ dodal.
