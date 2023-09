Súťaž mladých slovenských výtvarníkov Maľba 2023 pozná svojich víťazov

Bratislava 22. septembra (TASR) - V 18. ročníku súťaže "Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov" zvíťazila Dominika Kováčiková. Ocenenie získala za dielo Inštinkt prežitia. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Turčan.



Na víťaznom diele medzinárodná porota podľa svojho vyjadrenia ocenila to, že autorka "aj napriek svojmu mladému veku vytvorila jasne rozpoznateľný, ale prepracovaný autorský rukopis". "Jej obrazy disponujú určitou údernosťou celkového výrazu, ale i jemnosťou detailov. Porota ocenila jej spôsob zobrazovania ženského tela, ktorý je veľmi intímny a vychádza z osobnej autentickej skúsenosti. Zároveň v kontrastoch vhodne narušuje a prekračuje jednoduché, stereotypné oddelenie zraniteľnosti a sily, ktoré je tak často spojované s pohlaviami," zhodnotil predseda poroty Michal Novotný.



Druhé miesto obsadila v súťaži Michaela Šuranská za obraz s názvom Research on shiningstones II. Na treťom mieste sa umiestnila Alexandra Hrehová s maľbou Miss Slovakia Treasure.



Špeciálne uznanie poroty patrí Zuzane Badinkovej, ktorá sa do súťaže prihlásia tento rok ako debutantka s dielom I-50.



Tento rok sa do súťaže Maľba zapojila stovka mladých umelcov. Diela prihlásených maliarov posudzovala štvorica renomovaných expertov na výtvarné umenie - Michal Novotný, riaditeľ zbierok moderného umenia Národnej galérie Praha, rakúsko-slovinská historička umenia, kurátorka a pedagogička Hana Ostan Ožbolt a Jaime Valero, maliar a vizuálny umelec zo Španielska. Slovensko zastupovala v tíme porotcov historička umenia, kritička a kurátorka Ivana Moncoľová.



Dvadsiatku finálových diel 18. ročníka súťaže si môžu záujemcovia pozrieť na bezplatnej výstave v bratislavskej Galérii Nedbalka do 22. októbra.