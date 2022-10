Najkrajšia fotografia Záhoria: V súťaži sa dá hlasovať do 15. októbra

Smrdáky 11. októbra (TASR) – Do soboty 15. októbra môže verejnosť hlasovať v piatom ročníku fotografickej súťaže Zaži Záhorie. Vyhlásila ju Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie a zapojiť sa do nej mohli amatéri aj profesionáli. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ organizácie Martin Lidaj.



Úlohou fotografov bolo zachytiť krásy a zaujímavosti regiónu Záhorie. "Kategóriu Zaži Záhorie sme tento rok špecifikovali s podtitulom Na bajku. Autori mali zachytiť známe aj menej známe malebné zákutia z pohľadu cyklistu, ukázať zážitky z výletov na bicykli a inšpirovať k ich návšteve," uviedol Lidaj.



Fotografie sú zverejnené na stránke organizácie na sociálnej sieti Región Záhorie. Cenu verejnosti získa fotografia s najvyšším počtom interakcií. Druhú vyberie odborná porota, ktorej predsedá fotograf Adam Húšek. Ďalšími členmi sú fotograf Tomáš Mrawec Bilka, Dominika Ondrovičová a Martin Lidaj za OOCR Záhorie. Súťaž vyvrcholí vernisážou, ktorá sa bude konať na jar 2023 v priestoroch Turistického informačného centra v Smrdákoch.



Minulý rok sa do súťaže zapojilo 60 autorov s viac ako 100 fotografiami. Tento rok poslalo svoje diela 82 autorov a celkovo 150 fotografií. "Súťaž vnímam ako výborný marketing. Som presvedčený, že fotografie motivujú k návšteve miest, ktoré ľudia na Záhorí bežne nepoznajú. Či už v regióne Holíča, Senice, Skalice alebo Malaciek. Záhorie je krásne všade," uviedol predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Pre zameranie na fotografie z cykloturistických výletov sa organizácia rozhodla z dôvodu, že sa rozvoju cykloturistiky venuje dlhodobo. "V roku 2021 sme osvetlili senickú cyklotrasu svetelnými LED pukmi, osádzame cyklostojany, inštalovali sme nabíjacie stanice pre elektrobicykle v Skalici, Senici a Šaštíne-Strážach. V inštalácii elektronabíjačiek plánujeme pokračovať aj na budúci rok," doplnil na záver riaditeľ OOCR Záhorie.