V súťaži Poviedka 2022 zvíťazil študent scenáristiky K. Lazarčík

Bratislava 30. augusta (TASR) - Literárna súťaž Poviedka 2022 zverejnila najlepších autorov tohto roka. Hlavnú cenu udelila porota za poviedku Self-help, ktorú napísal Kristián Lazarčík z Piešťan, študent scenáristiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Autor už získal v tejto súťaži v minulom roku prémiu za poviedku Zrazenina a pripravuje svoju debutovú knihu. TASR o tom informovali z občianskeho združenia literarnyklub.sk.



Do 26. ročníka prijali 367 súťažných príspevkov, hodnotila ich porota zložená zo spisovateliek, ktoré získali ocenenia v tejto súťaži už v minulosti. Predsedníčkou poroty bola Ivana Gibová a členkami Uršuľa Kovalyk, Jana Micenková, Nicol Hochholczerová, Jana Turzáková a Zuska Kepplová.



Okrem hlavnej ceny porota udelila desať prémií za mimoriadne poviedky. Všetky ocenené diela budú publikované knižne a nahraté ako audiopoviedky. Ocenení autori majú šancu vydať svoj debut. Zborník Poviedka 2022 prvýkrát vyjde ako príloha denníka Sme v stredu 26. októbra a bude dostupný v novinových stánkoch po celom Slovensku.



Porotkyne, ktoré posudzovali aj príspevky v predchádzajúcich ročníkoch, sa zhodli, že kvalita textov má stúpajúci trend, o čom svedčí fakt, že do druhého kola postúpil dvojnásobný počet poviedok oproti roku 2021. "V čase, keď sa naši politickí predstavitelia zamotávajú do súvetí a prehrávajú v boji s prirovnaniami, je povinnosťou beletrie strážiť kvalitu jazyka a zmysluplné vyjadrovanie," dodala Kepplová.



Literárnu súťaž od roku 1996 vyhlasuje vydavateľstvo KK Bagala.