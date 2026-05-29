V Trnave sa začína divadelný festival Teen Theatre Fest
Teen Theatre Fest obohatí aj rad slovenských divadelných ansámblov.
Autor TASR
Trnava 29. mája (TASR) - Druhý ročník divadelného festivalu Teen Theatre Fest otvára v Trnave svoje brány. Organizátori avizujú, že návštevníci sa môžu od piatka do stredy (3. 6.) tešiť na inscenácie popredných domácich i zahraničných divadiel. Informoval o tom Milan Hoďa z marketingu a PR Divadla Jána Palárika v Trnave, ktoré za festivalom stojí.
„Druhý ročník festivalu prináša inscenácie a diela, ktoré prepájajú fantáziu, realitu dospievania či vedecké poznatky,“ priblížil Hoďa. Fínska skupina Trial & Theatre prinesie na festival svoj experimentálny koncept v spolupráci s Českou akadémiou vied. O obraze dnešnej spoločnosti bude hovoriť aj mladý umelecký kolektív českého Divadla ARCHA+ v koprodukcii s Divadlom NIE.
Teen Theatre Fest obohatí aj rad slovenských divadelných ansámblov. „Trojičné námestie bude na Medzinárodný deň detí dejiskom dobrodružnej pirátskej plavby. Dychberúca Pirátska odysea Bábkového divadla Košického kraja zaplaví historické uličky Trnavy humorom a napätím,“ doplnil. Divadlo Dúhadlo, zložené z mladých a talentovaných hercov s Downovým syndrómom, uvedie Shakespearovu nestarnúcu klasiku Romeo & Júlia.
Divadlo Ludus prinesie autorskú inscenáciu Odvaha byť, inšpirovanú príbehom zo života herečky Dalmy Špitzerovej a jej sestier, ktoré utekali pred deportáciou. Divadlo Jána Palárika budú v hlavnom programe reprezentovať študenti Detskej divadelnej akadémie s autorskou inscenáciou V mojich snoch.
„Program nezabúda ani na workshopy, výstavy či koncerty. Pre veľký úspech detskej rozprávky Emoňovia sme pripravili zábavný koncert, spojený s krstom a predajom prvého hudobného CD v histórii nášho divadla,“ dodal Hoďa. Na dvorčeku divadla je plánovaný aj koncert dídžeja a festival ukončí párty v Malom Berlíne.
