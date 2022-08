V Uličke slávnych nosov v Kremnici odhalili reliéf Milana Lasicu

Kremnica 27. augusta (TASR) – Do Uličky slávnych nosov v Kremnici pribudol v rámci aktuálneho ročníka Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy reliéf herca a humoristu Milana Lasicu. Slávnostne ho odhalili v sobotu popoludní počas druhého dňa festivalu. TASR o tom informoval producent festivalu Pavol Kelley.



"Milan Lasica bol jednou z najvýraznejších osobností slovenského i československého humoru. Často chodil do Kremnice a bol pravidelným účastníkom Kremnických gagov," uviedol Kelley. Ako dodal, reliéf Lasicu bol v Uličke slávnych nosov umiestnený vedľa nosa Júliusa Satinského.



Organizátori festivalu pripravili v rámci aktuálneho ročníka i špeciálny nostalgický program Zlaté časy, v ktorom si Eňa Vacvalová, Magda Vášáryová a Ady Hajdu zaspomínali na osobnosť Milana Lasicu. Súčasťou festivalu je tiež čítanie Lasicových textov priamo v Uličke slávnych nosov či výstava komiksového príbehu Lasicu a Satinského s názvom Rozprávková hra, ktorý je pomenovaný po ich autorskej hre z konca 60. rokov minulého storočia.



Za ideou vzniku Uličky slávnych nosov stoja Stano Radič a Roman Vykysalý, jej hlavným cieľom je uctiť si úspešných slovenských humoristov. Prvým v uličke bol v roku 2004 nos Júliusa Satinského, neskôr pribudli reliéfy desiatok osobností hereckej a humoristickej scény, medzi nimi i Stano Radič, Jaroslav Filip, Jozef Kroner či Magda Paveleková. Vlani v uličke pribudli reliéfy Mariána Labudu a Stana Dančiaka.



V poradí 42. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy sa v Kremnici koná od 26. do 28. augusta. Počas troch dní prinesie podujatie na ôsmich scénach vyše 110 predstavení domácich i zahraničných umelcov.