V USA otvorili výstavu Poklady Slovenska

Bratislava 20. septembra (TASR) - V National Czech and Slovak Museum and Library (NCSML) v americkom Cedar Rapids (Iowa) otvorili v sobotu (18. 9.) výstavu Poklady Slovenska – 100 rokov histórie. "Medzinárodný projekt prináša nielen českej a slovenskej komunite, ale aj všetkým návštevníkom múzea príbeh Slovenska," TASR informovala Zuzana Vášáryová zo Slovenského národného múzea (SNM), ktoré výstavu autorsky pripravilo pri príležitosti 25. výročia založenia NCSML v USA.



Projekt približuje príbeh Slovenska prostredníctvom 130 predmetov zo zbierkového fondu SNM – Historického múzea. Návštevníkom výstavy približujú významné dejinné míľniky Slovenska, slovenské umenie, ľudovú kultúru, zvyky a tradície.



Vášáryová pripomína, že NCSML v Cedar Rapids otvorili za účasti prezidentov Billa Clintona, Michala Kováča a Václava Havla v roku 1995. Oslava 25. výročia založenia múzea bola preložená o rok neskôr pre pandémiu ochorenia COVID-19. "Príprava výstavy, ktorá je v takomto rozsahu prvá svojho druhu v zámorí, trvala viac ako rok. Predstavuje dôstojnú prezentáciu poznatkov o dejinách, umení a ľudovej kultúre Slovenska, za pomoci originálnych predmetov z nášho múzea,“ povedal po jej otvorení generálny riaditeľ SNM a autor výstavy Branislav Panis, ktorý v rámci víkendového otvorenia poskytol jej prvým návštevníkom kurátorský sprievod.



Zbierkové predmety SNM do USA prepravili z Viedne do Chicaga letecky v špeciálnych boxoch. Súčasťou výstavy sú napríklad aj figurálne úle z 19. storočia, svadobná truhlica zo 17. storočia, okuliare Alexandra Dubčeka alebo umelecké diela Benku, Zmetáka a Brunovského.



"Prvá zmienka o slovenskej emigrácii do Ameriky siaha až do roku 1695. Aj keď sa tretie, štvrté či piate generácie Američanov k svojim koreňom už zriedka hlásia, aktuálne v USA žije odhadom stále asi 2,5 milióna Slovákov, hlavne v Pennsylvánii, Ohiu, New Jersey a Illinois. Aj preto je význam našej unikátnej výstavy nesmierny," konštatovala Cecilia Rokusek, prezidentka a generálna riaditeľka NCSML. "Je našou zodpovednosťou ako kultúrnej ustanovizne vzdelávať všetkých ľudí, bez ohľadu na ich vek či prostredie, z ktorého vzišli, v oblasti kultúry, a takto komunikovať jej význam pre spoločnosť a svet," uzavrela Rokusek.



Výstava potrvá do 20. marca 2022.