V USA viedla pred 60. rokmi singlový rebríček skupina The Supremes

Bratislava 17. januára (TASR) - V Spojených štátoch viedla singlový rebríček 17. januára 1965 dámska vokálna skupina The Supremes so skladbou Come See About Me. Táto vokálna formácia vznikla v Detroite v roku 1960. V decembri 1962 vydali prvú LP platňu Meet The Supremes, v auguste 1964 viedli prvýkrát americký rebríček so skladbou Where Did Our Love Go. Pod týmto názvom vyšla v auguste 1964 aj LP platňa, ktorá sa v rebríčku dostala na druhé miesto. Supremes sa stali najslávnejšou vokálnou skupinou 60. rokov v Spojených štátoch, v období rokov 1964 až 1969 mali v hitparáde 12 piesní na prvom mieste, čo bol ojedinelý rekord.



Rodák z Brooklynu, spevák Barry Manilow s piesňou Mandy viedol hitparádu 17. januára 1975. S hudbou začínal na začiatku 70. rokov, ako sólista začal vystupovať v roku 1973, v tom roku vydal aj svoj prvý album. Presadil sa práve hitom Mandy v januári 1975. Vo februári 1977 získal prvýkrát Cenu Grammy, o dva roky potom ďalšiu za skladbu Copacabana, ktorá bola hitom v auguste 1978. V americkej hitparáde mal celkom 25 piesní, z nich tri sa dostali až na prvé miesto, okrem Mandy to boli aj I Write The Songs v decembri 1975 a Looks Like We Made It v júni 1977.



O desať rokov neskôr bola prvá Madonna so skladbou Like A Virgin. Jej prvou skladbou v rebríčku bola Holiday v decembri 1983. V decembri 1984 viedla prvýkrát americkú hitparádu práve so skladbou Like A Virgin. Od tej doby patrí k popredným svetovým interpretom. V americkej TOP 40 hitparáde mala 48 skladieb, z nich 12 sa dostalo až na prvé miesto. V anglickom rebríčku bodovalo 66 skladieb tejto popovej kráľovnej, pričom 13 z nich sa dostalo až na prvú pozíciu. Do dnešných dní má na svojom konte 14 štúdiových albumov, štrnásty Madame X vyšiel v júni 2019.



Formácia Boyz II Men s piesňou On Bended Knee bola jednotkou 17. januára 1995. Toto vokálne pop-soulové kvarteto vzniklo vo Filadelfii v roku 1988. V roku 1991 vydali svoj prvý album Cooleyhighharmony. Prvýkrát viedli americký rebríček v auguste 1992 so skladbou End Of The Road. V americkej hitparáde mali 16 piesní, päť z nich na prvom mieste. Na svojom konte majú 15 vydaných albumov.