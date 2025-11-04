Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V utorok sa uskutočnila vernisáž výstavy Európsky gulag

Na snímke vernisáž Európsky Gulag počas Festivalu slobody (3. - 17. novembra) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 4. novembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Výstava podľa ÚPN predstavuje 30 panelov s archívnymi fotografiami, dokumentmi a archívnymi fotografiami a dokumentmi o nútenej práci a osobnými príbehmi obetí komunizmu.

Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - V Átriu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa v utorok uskutočnila vernisáž výstavy Európsky gulag. Panelovú výstavu z produkcie Platformy európskej pamäti a svedomia a Múzea pamäti XX. storočia priniesol v slovenskej premiére a preklade Ústav pamäti národa (ÚPN). Výstava je súčasťou Festivalu slobody, ktorý ÚPN organizuje.

„Keď počujeme slovo gulag, vybaví sa nám najmä Sibír a tábory nútenej práce Sovietskeho zväzu. Lenže podobný systém vznikol aj v ďalších krajinách východného bloku - v rámci tzv. európskeho gulagu, ktorý po druhej svetovej vojne pohltil viac než 1,5 milióna ľudí,“ uviedol ústav.

Výstava podľa ÚPN predstavuje 30 panelov s archívnymi fotografiami, dokumentmi a archívnymi fotografiami a dokumentmi o nútenej práci a osobnými príbehmi obetí komunizmu. Jej cieľom je pripomenúť, že totalitné režimy po druhej svetovej vojne zanechali stopy nielen v Sovietskom zväze, ale aj naprieč Európou.

Výstava bude prístupná denne od 8.00 h do 19.00 h do 17. novembra.

