VIDEO:V Záhorskej Vsi odhalili pamätnú tabuľu opernej dive L. Poppovej

Záhorská Ves/Bratislava 23. novembra (TASR) - Pamätnú tabuľu svetovej opernej dive Lucii Poppovej odhalili vo štvrtok v Záhorskej Vsi. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 30. výročia jej úmrtia. Významná spevácka osobnosť sa v najzápadnejšej obci na Slovensku narodila.



"Bola to dáma, ktorá si získala povesť jednej z najväčších interpretiek mozartovského repertoára, ale spievala napríklad aj repertoár wagnerovský. Spievala tak, že lámala srdcia celému svetu, všetci ju milovali," uviedla na slávnostnom stretnutí Alena Heribanová, ktorá podujatie iniciovala spolu so starostom Záhorskej Vsi Borisom Šimkovičom.



Na jednu z najvýraznejších osobností operného interpretačného umenia 20. storočia spomínal aj Peter Dvorský. "Unikátne hlasové majstrovstvo" slovenskej speváčky, ktorá žila v Rakúsku, spoznal ako študent konzervatória. "Bola a je naša pýcha. Celý svoj život tak spievala, že som ju s obrovským rešpektom a nadšením počúval a obdivoval. Mal som tú možnosť s ňou spievať, pre mňa to boli veľké sviatky," povedal Dvorský, ktorý s Poppovou spieval v pražskej Lucerne pár mesiacov pred jej predčasnou smrťou. "Ľudskú krásu mala Lucia v sebe, bola to skutočne božská speváčka," podčiarkol.







Spomienkou na Luciu Poppovú a iné osobnosti slovenskej kultúry prispel aj profesor Miloš Jurkovič, ktorý prítomným porozprával o tom, ako sa z opernej speváčky stala hviezda.



Starosta Záhorskej Vsi pripomenul, že už v roku 1999 v obci odhalili pamätnú tabuľu a ulicu, na ktorej sa nachádza rodný dom speváčky, pomenovali ako Ulicu Lucie Poppovej. "Vďaka spevokolu Uhranka sa od roku 2011 robili koncerty, vždy v novembri," poznamenal Šimkovič k podujatiam venovaným opernej dive. Aktuálne zdobí obecný úrad v jej rodisku pamätná tabuľa k 30. výročiu úmrtia svetoznámej umelkyne Lucie Poppovej. Autorkou reliéfu je akademická sochárka Lenka Balleková.