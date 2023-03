Rozhovor s členkou kultu: Premiéru chystajú v žilinskom divadle

Bratislava 13. marca (TASR) – Mestské divadlo Žilina uvedie v sobotu 18. marca svetovú premiéru inscenácie Rozhovor s členkou kultu. Ide o adaptáciu novely Márie Modrovich v dramatizácii a réžii hosťujúcej Petry Fornayovej. Scénu navrhol Matej Gavula, kostýmy Iveta Haasová, pod hudbu sa podpísal Ambróz Šulej.



Šesť žien, unavených a znechutených systémom dnešnej spoločnosti, uniká do rozpadajúcich sa chatiek bývalého pionierskeho tábora kdesi v lese s nádejou v učenie N., ktoré však žiadnym učením nie je. Ocitnú sa na mieste, od ktorého očakávajú zázrak – porozumenie zmyslu svojho života a nájdenie osobnej slobody.



Fornayovú oslovil spôsob, akým Modrovich podáva v texte pohľad na ženské problémy. "Nie je to ten typ feminizmu, ktorý za každú cenu obhajuje ženy ako utláčané mocichtivým patriarchátom. Text nepriamo, cez viaceré príbehy – áno, len žien – odsudzuje systém, ktorý je nastavený paušálne, nedovoľuje odchýlenie, pracuje s pojmom ´väčšine to vyhovuje´. Je jedno, či sa bavíme o ženách, mužoch či transgenderových osobách," vysvetľuje autorka dramatizácie a režisérka. Podľa nej je prostredie, v ktorom väčšina z nás vyrastá, zaťažené tradíciami, a my nie sme schopní ich reflektovať, len ich slepo preberáme. "Zotrvačnosť systému na jednej strane poskytuje bezpečie, stálosť. Ale pokiaľ sa v danom systéme čoraz viac ľudí cíti nekomfortne, máme problém a musíme sa pýtať, či v ňom zotrvávať, alebo sa ho budeme prípadne snažiť zmeniť," dodáva Fornayová.



Novela Rozhovor s členkou kultu je štylizovaná ako séria fiktívnych rozhovorov s členkami čisto ženského spoločenstva, združenými okolo bývalej speváckej hviezdy. "Ide o modelovú prózu, pre ktorú je charakteristické to, že sa na jeden problém nazerá z rôznych perspektív," približuje žilinské divadlo s tým, že aj ženy v spoločenstve vnímajú túto novú realitu po svojom. Niektoré dodržujú akési učenie, ktoré ale nemôžu šíriť. Iné zdôrazňujú, že žiadne učenie neexistuje. "Modelová situácia fiktívneho spoločenstva predstavuje laboratórium, ktoré skúma transformáciu normálnej ženskej existencie na akúsi novú realitu niekde, kde ženy dokážu byť na sto percent zodpovedné za svoje bytie, kde môžu byť samé sebou," dodáva divadlo.



V inscenácii účinkujú Natália Fašánková, Ada Juhásová, Iveta Pagáčová, Tajna Peršić, Kristína Sihelská, Barbora Švidraňová, Adam Herich, Peter Martinček.



Premiéra sa uskutoční 18. marca o 19.00 h v Štúdiu.