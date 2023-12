Václav Hybš vydal kompiláciu Pocta slavným hlasům

Bratislava 31. decembra (TASR) - Pocta slavným hlasům je názov albumu, ktorý v závere tohto roka vydal dirigent a šéf známeho orchestra Václav Hybš. Výberovka ponúka na dvoch diskoch celkom päťdesiat známych aj menej známych piesní, ktoré vznikli v rokoch 1966 až 2006, viaceré z nich boli doposiaľ nevydané.



Medzi nahrávkami si poslucháč nájde zmes piesní z televízneho programu Devět jablek pro Helenu, skladby Až rozkvetou růže bílé, Na perském trhu, Ten, kdo nemá rád, Své srdce tobě dám, Volare cantare, Za rok se vrátím, Měsíční řeka, Jsi můj pán, Granada a na záver kompletu pieseň Vánoční strom z roku 1974 autorov Karla Svobodu a Zdeňka Borovca.



V jednotlivých skladbách sa predstavia prakticky všetky známe tváre hudobnej scény, sú nimi Karel Gott, Waldemar Matuška, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Eva Pilarová, Eva Urbanová, Štefan Margita, Peter Dvorský, Iveta Bartošová, Karel Černoch, Jitka Zelenková, Marcela Holanová, Jiří Korn, Petr Janda, Marie Rottrová, Věra Špinarová, Michal David, Lucie Bílá, Karel Hála, Monika Absolonová, Václav Neckář, Lenka Filipová či Milan Drobný.



Václav Hybš (3. júna 1935, Police nad Metují) je dirigent, aranžér a hráč na trúbke. Jeho otec aj dedo boli kapelníkmi v dychovke, on bubnoval už ako sedemročný v otcovom orchestri. V roku 1955 ukončil štúdium na štátnom konzervatóriu. Svoju profesionálnu dráhu začínal ako hráč na trúbke v orchestri Zdeňka Bartáka. V roku 1960 nastúpil do novozaloženého Tanečného orchestra československého rozhlasu, neskôr sa stal jeho dirigentom. V roku 1975 si založil vlastný Orchester Václava Hybše. V súčasnosti má vlastnú agentúru, ktorá manažuje vystúpenia tohto orchestra. Na konte má desiatky albumov, z posledného obdobia sú to albumy Opereta a muzikál (2009) a Snění (2010). V októbri 2011 vydal s orchestrom klasický vianočný album Šťastné Vánoce, v novembri 2013 album Hybš hraje o lásce. V Českom rozhlase uvádzal vlastnú reláciu Šlágry od srdce.