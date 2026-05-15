Vajnorská dychovka oslávi 160 rokov víkendom hudby i tradícií
Počas svojej existencie reprezentovala Vajnorská dychovka nielen svoju domovskú mestskú časť, ale aj slovenskú kultúru doma i v zahraničí.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Mestská časť Bratislava-Vajnory sa počas nadchádzajúceho víkendu 16. a 17. mája stane centrom hudby, folklóru a miestnych tradícií. „Vajnorská dychovka si pripomenie významné jubileum, okrúhlych 160 rokov od svojho vzniku,“ informuje mestská časť.
Pripomína, že korene vajnorskej dychovej hudby siahajú do roku 1866, keď organista a učiteľ Václav Kubišta položil základy miestneho muzikanstva. Na jeho prácu nadviazali ďalšie generácie kapelníkov a hudobníkov, ktorí udržiavali tradíciu dychovej hudby nepretržite až do súčasnosti. „Významnou osobnosťou histórie kapely bol aj František Fekete, ktorý ju viedol 45 rokov, či Titus Pilný, pod vedením ktorého vznikla v roku 1995 súčasná podoba Vajnorskej dychovky,“ dodáva organizátor podujatia.
Počas svojej existencie reprezentovala Vajnorská dychovka nielen svoju domovskú mestskú časť, ale aj slovenskú kultúru doma i v zahraničí. Účinkovala napríklad v rakúskom Grazi, talianskom Alviane, absolvovala audienciu u pápeža Jána Pavla II. a predstavila sa aj v nemeckom Regensburgu počas Dní slovenskej kultúry v Bavorsku.
„Vajnorská dychovka patrí k pilierom našej identity a je dôkazom, že aj dedina v meste si dokáže zachovať svojho jedinečného ducha, tradície a kultúru. Už 160 rokov spája ľudí, reprezentuje Vajnory a zostáva živou súčasťou nášho každodenného života,“ uviedol starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory Michal Vlček.
Hlavný program osláv sa uskutoční v sobotu (16. 5.) od 15.30 h v Parku pod lipami, v prípade nepriaznivého počasia v Dome kultúry Vajnory.
Okrem Vajnorskej dychovky vystúpia aj domáce folklórne súbory Vajnorský okrášľovací spolok a Podobenka z Vajnor. „K jubileu prídu zablahoželať aj spriatelené dychové hudby DH Šípkari z Rače, Šarfianka, 11 z Ivanky a hostia z Moravy - Vacenovjáci a Vracovjáci,“ avizujú organizátori k podujatiu, v jeho večernej časti sa uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení. V nedeľu (17. 5.) bude program pokračovať o 10.00 h svätou omšou a po 16.00 h vystúpením domácich a spriatelených kapiel.
Súčasťou podujatia budú aj „Vína v parku“ s ochutnávkou lokálnych vín, gastrozóna a oddychová zóna s videoprojekciou mapujúcou históriu Vajnorskej dychovky.
