Valentín môže znieť aj hlasno
TOP 5 hitov Scorpions, ktoré definovali lásku v jej rockovej podobe.
Autor OTS
Bratislava 12. februára (OTS) - Nie každý má náladu počas Valentína počúvať presladené playlisty. Láska totiž nie je len nežná, vie byť búrlivá, dramatická a vášnivá. Z trápenia v láske vznikajú tie najsilnejšie rockové balady. Nemecká legenda Scorpions dokázala vo svojich skladbách spojiť gitarové sóla s emóciou bez toho, aby vyzneli lacno. Ich baladické rockové hymny nie sú prázdne. Naopak, sú to skladby, ktoré rezonujú celé desaťročia.
Toto je rebríček TOP 5 hitov kapely Scorpions, ktorými kradnú srdcia fanúšikom ešte aj dnes.
1. Still Loving You (1984)
V rebríčkoch top rockových balád všetkých čias je táto skladba vždy na popredných miestach. „Still Loving You“ nezačína úvodným výbuchom, otvára sa pomaly. A práve v tom je jej sila. Postupne graduje, vrství emócie, až kým sa nerozvinie do plnej gitarovej intenzity. Je to pieseň o láske, ktorá sa rozpadá, no ešte sa nevzdáva, bojuje. Na živých koncertoch kapely patrí k momentom, kedy štadión stíchne a ľudia si vychutnávajú každý jeden jej tón.
2. Rock You Like a Hurricane (1984)
V tejto piesni sa romantika mení na čistú rockovú energiu. Nájdete v nej jeden z najikonickejších riffov 80. rokov. Je to skladba, ktorá otvorila Scorpions dvere do Ameriky a definitívne ich posunula medzi svetovú špičku. „Rock You Like a Hurricane“ nie je klasická balada. Je to divoký pulz, adrenalín a suverénny refrén, ktorý z publika spraví jeden hlasný zbor. No rocková láska vie byť aj takáto – vášnivá, sexy, hlučná a nástojčivá.
3. Wind of Change (1990)
Málokedy vieme povedať, že nejaká skladba prerástla samotného interpreta. Tejto piesni sa to podarilo. Stala sa symbolom zmeny, nádeje a novej kapitoly v živote každého človeka. Staré a nové kapitoly v láske pozná si každý z nás. Skladba sa stala symbolom politických zmien v Európe na konci 80. rokov. Legendárne úvodné pískanie vo „Wind of Change“ patrí k najznámejším momentom rockovej histórie. A keď zaznie naživo, divákom zaručene naskakujú zimomriavky.
4. No One Like You (1982)
Opäť jedna z dynamických skladieb o láske. Jednoduchá, priama, bez zbytočných slov, plná famóznych gitarových riffov. „No One Like You“ je výpoveď lásky tak, ako to vedia len praví rockeri – priamo a natvrdo!
5. Send Me an Angel (1990)
V tejto skladbe ide o temnejšiu, pokojnejšiu, no stále pevne ukotvenú rockovú atmosféru. „Send Me an Angel“ má sugestívnu náladu, ktorá ukazuje, že Scorpions nie sú len o hlasitosti, ale aj o atmosfére. Táto skladba dokonale reprezentuje valentínsku atmosféru.
SCORPIONS
30. jún 2026 / TIPOS Aréna / BRATISLAVA
Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal a na VIVIEN.sk
Rockový Valentín? Prečo nie.Scorpions celé desaťročia dokazujú, že rock a emócia idú ruka v ruke. Ich piesne nie sú o ideálnych vzťahoch, ale o skutočných pocitoch – o vášni, pochybnostiach aj zraniteľnosti. A práve tieto hity zaznejú naživo aj počas ich koncertu v Bratislave 30. júna 2026 v TIPOS aréne. Niektoré emócie s milovaným človekom sa lepšie prežívajú pod pódiom ako pri rozbaľovaní bonbonieri či kytice kvetov. Vstupenky na bratislavský koncert Scorpions sú skvelým valentínskym darčekom, ktorý tromfne akýkoľvek iný symbolický predmet. Z gesta sa razom stane výnimočný moment, na ktorý sa môžete spoločne tešiť.
