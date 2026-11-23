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Van Gogh zabaví celú rodinu
Deti čaká umelecké pátranie, rodičov svet veľkolepých projekcií!
Autor OTS
Bratislava 23. novembra (OTS) - Ako priblížiť svet umenia deťom tak, aby ich zaujal, zabavil a zároveň niečo nové naučil? Odpoveď ponúka Výstava VINCENT VAN GOGH v Bratislave. Zabudnite na predstavu, že návšteva výstavy znamená len tiché prechádzanie sa popri obrazoch. Tu sa umenie mení na dobrodružstvo, do ktorého sa môže zapojiť celá rodina! Monumentálne projekcie, virtuálna realita, interaktívne úlohy, tvorivé kútiky a Detská stopa so siedmimi zastávkami čakajú na malých aj veľkých návštevníkov.
Výstava venovaná Vincentovi Van Goghovi dokazuje, že umenie môže byť zábavné, interaktívne a prístupné všetkým generáciám. Veľkoformátové projekcie, fascinujúce farby, hudba a pohyb vtiahnu návštevníkov priamo do maliarovho sveta. Vyše 400 umeleckých diel ožíva prostredníctvom 360-stupňových projekcií, ktoré dosahujú šírku až 18 metrov a výšku vyše štyri metre. Slávne obrazy ako Hviezdna noc, Slnečnice či Kaviarenská terasa v noci tak získavajú úplne nový rozmer.
„Chceli sme vytvoriť miesto, kde sa umenie stane zážitkom pre každého – bez ohľadu na vek či vzťah k umeniu. Mimoriadne nám záleží na tom, aby si výstavu užili aj rodiny s deťmi. Nechceme, aby deti výstavou len prešli a pozerali sa na obrazy. Chceme, aby objavovali, pýtali sa, hľadali detaily, plnili úlohy, tvorili a predovšetkým sa zabávali. Preto sme pripravili Detskú stopu, interaktívne prvky, VR zážitok aj tvorivé kútiky, kde môžu naplno rozvíjať svoju fantáziu,“ hovorí Zuzana Benediktová z usporiadateľskej agentúry JVS GROUP SK.
Pre najmenších návštevníkov pripravili organizátori špeciálnu hravú cestu DETSKÁ STOPA, ktorá premení návštevu na malé umelecké pátranie. Na siedmich zastávkach deti spoznávajú Vincentov život a jeho najznámejšie diela, hľadajú zaujímavé detaily v obrazoch a plnia zábavné úlohy. Za každú splnenú úlohu získajú pečiatku do svojho pracovného zošita. Sedem úloh, sedem pečiatok a na konci zaslúžený titul MALÝ UMELEC VINCENTA VAN GOGHA! Deti tak neodchádzajú iba s novými poznatkami, ale aj s pocitom, že sa samy stali súčasťou umeleckého dobrodružstva.
Po prehliadke čaká na deti aj dospelých ďalšia interaktívna zóna. Môžu sa spoločne ponoriť do virtuálnej reality, kresliť, vyfarbovať, obkresľovať motívy z Van Goghových diel alebo vytvoriť vlastnú verziu slávnych Slnečníc či Hviezdnej noci. Práve pri tvorení sa často ukáže, že fantázia nepozná vekové hranice. K farbičkám a výtvarným aktivitám si sadajú nielen deti, ale aj ich rodičia či starí rodičia. A vôbec pritom nezáleží na tom, či majú výtvarný talent. Dôležité je skúšať, tvoriť a užívať si spoločný čas.
„Veľmi nás teší, keď vidíme, ako sa do aktivít spontánne zapájajú aj rodičia či starí rodičia. Veríme totiž, že najkrajšie návštevy výstav sú tie, z ktorých si rodina odnáša nielen nové poznatky, ale predovšetkým spoločné spomienky. U nás si každý nájde to svoje a nudiť sa rozhodne nebude,“ dodáva Zuzana Benediktová.
Výstava VINCENT VAN GOGH je určená rodinám s deťmi, mladým ľuďom, párom aj dospelým, ktorí chcú zažiť umenie v netradičnej podobe. Každý si môže nájsť vlastný obľúbený obraz, detail či aktivitu. Deti objavujú, rodičia spoznávajú a starí rodičia si vychutnávajú atmosféru, ktorá ponúka oveľa viac než klasickú prehliadku.
Výstava VINCENT VAN GOGH je tipom na rodinný program počas víkendu aj voľného dňa. Spája umenie, zábavu a tvorivosť a vytvára priestor na chvíle, ktoré sa môžu stať príjemnou spoločnou spomienkou. Pretože najkrajšie zážitky vznikajú vtedy, keď ich prežívame spolu. A na výstave Vincenta Van Gogha sa rozhodne nikto nudiť nebude!
SPORT MALL Bratislava
16. 7. 2026 – 17. 1. 2027 / Vstupenky na www.vincentvangogh.sk
Po – Pia: 09:00 – 19:00
So – Ne – sviatky: 09:30 – 19:00
Odporúčaná dĺžka návštevy: cca 90 minút, na výstave sa však môžete zdržať ako dlho chcete.
Informácie a vstupenky na www.vincentvangogh.sk
infolinka: +421 918 117 118
Výstava venovaná Vincentovi Van Goghovi dokazuje, že umenie môže byť zábavné, interaktívne a prístupné všetkým generáciám. Veľkoformátové projekcie, fascinujúce farby, hudba a pohyb vtiahnu návštevníkov priamo do maliarovho sveta. Vyše 400 umeleckých diel ožíva prostredníctvom 360-stupňových projekcií, ktoré dosahujú šírku až 18 metrov a výšku vyše štyri metre. Slávne obrazy ako Hviezdna noc, Slnečnice či Kaviarenská terasa v noci tak získavajú úplne nový rozmer.
„Chceli sme vytvoriť miesto, kde sa umenie stane zážitkom pre každého – bez ohľadu na vek či vzťah k umeniu. Mimoriadne nám záleží na tom, aby si výstavu užili aj rodiny s deťmi. Nechceme, aby deti výstavou len prešli a pozerali sa na obrazy. Chceme, aby objavovali, pýtali sa, hľadali detaily, plnili úlohy, tvorili a predovšetkým sa zabávali. Preto sme pripravili Detskú stopu, interaktívne prvky, VR zážitok aj tvorivé kútiky, kde môžu naplno rozvíjať svoju fantáziu,“ hovorí Zuzana Benediktová z usporiadateľskej agentúry JVS GROUP SK.
Pre najmenších návštevníkov pripravili organizátori špeciálnu hravú cestu DETSKÁ STOPA, ktorá premení návštevu na malé umelecké pátranie. Na siedmich zastávkach deti spoznávajú Vincentov život a jeho najznámejšie diela, hľadajú zaujímavé detaily v obrazoch a plnia zábavné úlohy. Za každú splnenú úlohu získajú pečiatku do svojho pracovného zošita. Sedem úloh, sedem pečiatok a na konci zaslúžený titul MALÝ UMELEC VINCENTA VAN GOGHA! Deti tak neodchádzajú iba s novými poznatkami, ale aj s pocitom, že sa samy stali súčasťou umeleckého dobrodružstva.
Po prehliadke čaká na deti aj dospelých ďalšia interaktívna zóna. Môžu sa spoločne ponoriť do virtuálnej reality, kresliť, vyfarbovať, obkresľovať motívy z Van Goghových diel alebo vytvoriť vlastnú verziu slávnych Slnečníc či Hviezdnej noci. Práve pri tvorení sa často ukáže, že fantázia nepozná vekové hranice. K farbičkám a výtvarným aktivitám si sadajú nielen deti, ale aj ich rodičia či starí rodičia. A vôbec pritom nezáleží na tom, či majú výtvarný talent. Dôležité je skúšať, tvoriť a užívať si spoločný čas.
„Veľmi nás teší, keď vidíme, ako sa do aktivít spontánne zapájajú aj rodičia či starí rodičia. Veríme totiž, že najkrajšie návštevy výstav sú tie, z ktorých si rodina odnáša nielen nové poznatky, ale predovšetkým spoločné spomienky. U nás si každý nájde to svoje a nudiť sa rozhodne nebude,“ dodáva Zuzana Benediktová.
Výstava VINCENT VAN GOGH je určená rodinám s deťmi, mladým ľuďom, párom aj dospelým, ktorí chcú zažiť umenie v netradičnej podobe. Každý si môže nájsť vlastný obľúbený obraz, detail či aktivitu. Deti objavujú, rodičia spoznávajú a starí rodičia si vychutnávajú atmosféru, ktorá ponúka oveľa viac než klasickú prehliadku.
Výstava VINCENT VAN GOGH je tipom na rodinný program počas víkendu aj voľného dňa. Spája umenie, zábavu a tvorivosť a vytvára priestor na chvíle, ktoré sa môžu stať príjemnou spoločnou spomienkou. Pretože najkrajšie zážitky vznikajú vtedy, keď ich prežívame spolu. A na výstave Vincenta Van Gogha sa rozhodne nikto nudiť nebude!
SPORT MALL Bratislava
16. 7. 2026 – 17. 1. 2027 / Vstupenky na www.vincentvangogh.sk
Po – Pia: 09:00 – 19:00
So – Ne – sviatky: 09:30 – 19:00
Odporúčaná dĺžka návštevy: cca 90 minút, na výstave sa však môžete zdržať ako dlho chcete.
Informácie a vstupenky na www.vincentvangogh.sk
infolinka: +421 918 117 118