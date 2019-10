Aukcia výtvarných diel ponúkla diela vysokej galerijnej hodnoty

Ľudovít Fulla: Jánošík Foto: SOGA

K mimoriadne atraktívnym kúskom aukčnej ponuky patril podľa očakávania olej Dominika Skutetzkeho Obed kotlára Foto: SOGA

Jozef Srna: Cyklista Foto: SOGA

Foto: SOGA

Bratislava 24. októbra (OTS) - Aukčná spoločnosť SOGA otvorila jesennú sezónu v poradí 147. večernou aukciou výtvarných diel. Uskutočnila sa 22. októbra. Najúspešnejšie vydraženými autormi boli Jozef Srna, Dominik Skuteczky, Vladimír Kompánek či Ľudovít Fulla. Na aukcii sa vydražilo 38 diel z ponúkaných 71 dokopy za 416 050 eur.Kolekcia výtvarných diel ponúkaných v aukcii spĺňala prísne umenovedné kritériá, svojou skladbou reflektovala to najlepšie, čo sa na slovenskom trhu s umením aktuálne deje, pričom svojou ponukou zastrešila umenie 20. storočia až po súčasné slovenské špičky.K mimoriadne atraktívnym kúskom aukčnej ponuky patril podľa očakávania olej Dominika Skutetzkeho Obed kotlára (Okolo 1914), ktorého diela sa na slovenskom trhu v súčasnosti takmer vôbec nevyskytujú. Ponúkané dielo dražiteľov oslovilo aj svojím životopisom, bolo vystavované na výstave SNG Umenie XIX. storočia na Slovensku v roku 1951 a následne na to v Prahe v roku 1952. Vydražilo sa za vyše dvojnásobok vyvolávacej ceny, a to za finálnych 120 000 eur.Medzi diela s nespochybniteľnou galerijnou hodnotou určite patrilo aj úvodné dielo katalógu Jozefa Srnu Cyklista z roku 1985. Jednoduchý okamik, civilnosť témy a celková kvalita diela podnietili aj v tomto prípade dražiteľov, pričom dielo dosiahlo 5 – násobok svojej vyvolávacej ceny.čaká SOGU, kde priestor dostanú súčasní slovenskí umelci. Aukcia bude prebiehať výlučne prostredníctvom nášho webového systému.V poradísa uskutoční. Zberatelia a majitelia diel majú priestor do konca októbra na odovzdanie svojich diel do aukcie.