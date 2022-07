Večery na Bojnickom zámku ponúknu aj príbeh o krádeži oltára

Bojnice 7. júla (TASR) - Letné večery na Bojnickom zámku budú patriť mušketierom, krádeži Bojnického oltára či príbehu o nenaplnenej láske. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice opäť do ponuky zaradilo i večerné prehliadky expozície, počas ktorých sa objavia i bývalí majitelia zámku.



"Ponuka Bojnického zámku na letné večery bude pomerne bohatá. Návštevníci si budú môcť vybrať z programu vždy od utorka do soboty," uviedla pre TASR PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Utorky budú podľa nej zamerané na cestu slovenskou históriou v podaní šermiarsko-divadelnej skupiny Via Historica, stredy a štvrtky budú určené hlavne na večerné prehliadky nádvorí. "Návštevníci si tak budú môcť vychutnať zámok po zotmení, pozrieť si nádvoria a prejsť sa priľahlými priestormi, ako je vstup do hrobky Pálffyovcov, kaplnka či jaskyňa. Prehliadky budú obohatené aj o multimediálnu prezentáciu Zámok včera a dnes, postupne pribudne aj zaujímavá zvukovo-obrazová produkcia," konkretizovala.



Najzaujímavejšie veľké podujatia sústredilo múzeum na piatky a soboty. "Návštevníkov určite pobaví predstavenie Mušketieri, ktoré sa odohrá na druhom nádvorí 8., 9. a 16. júla a 13. augusta. Veľmi zaujímavá bude aj inscenácia Láska sa kúpiť nedá, viaže sa k romantickej legende o prestavbe Bojnického zámku. Predstavenie nám príde zahrať skupina Natalis, a to 15., 22. a 23. júla a 12. augusta," priblížila Gordíková.



Zaujímavou bude podľa nej i inscenovaná divadelná prehliadka V spleti dávnych ciest, pri ktorej sa návštevníci budú môcť zapájať do deja, budú si môcť vybrať z dvoch ciest a ako to už v živote býva, tieto cesty sú navzájom poprepletané. Podujatie bude 29. a 30. júla a 26. a 27. augusta.



Tento rok sa na zámok vrátia i tradičné nočné prehliadky so strašidlami, a to 5. a 6. augusta i s bývalými majiteľmi zámku. "Minulý rok sme už robili aj inscenované podujatie Nočná krádež bojnického oltára. Táto akcia sa bude robiť aj tento rok, bude trochu vynovená a pod novou režisérskou taktovkou. Návštevníci si tak síce starý príbeh, ale v novom šate budú môcť pozrieť 19. a 20. augusta," dodala PR manažérka múzea.



Predstavenia budú vždy spojené s prehliadkou vybraných priestorov zámku.