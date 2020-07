Veľká interaktívna výstava v Bibiane si posvieti na divadlo

Bratislava 2. júla (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana otvára vo štvrtok veľkú interaktívnu výstavu s názvom Posvieťme si na divadlo. Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti Roku slovenského divadla, deťom prezradí všetko o tom, čo sa skrýva pred aj za oponou.



"Veríme tomu, že divadlo je fascinujúci fenomén, ktorý má obrovskú šancu osloviť. Tiež máme skúsenosti, aké veľmi dôležité je pomôcť deťom uvedomiť si samých seba práve prostredníctvom divadla," uviedla na tlačovej konferencii dramaturgička Alexandra Broadhurst-Petrovická ku genéze výstavy, ktorá deťom hravou formou predstaví proces vzniku divadelnej inscenácie. Môžu sa tiež stať jej spolutvorcami.



"Divadlo je plné rozličných obyčajných profesií - krajčír, zámočník, vlásenkárka, nehovoriac o tom, že to predstavenie niekto vedie, je tam inšpicientka, javiskoví technici, osvetľovač, zvukár. Títo ľudia sa svojim umom, zručnosťou a tvorivosťou podieľajú na tom, aby diváci večer zažili niečo jedinečné, to sme sa snažili ukázať," vysvetlila autorka námetu a scenára Dominika Zaťková.







Autorky koncipovali výstavu tak, že v jej jednotlivých častiach spájajú divadelné situácie a výtvarné inštalácie. Každý priestor je divadelnou herňou. V závere výstavy je zmenšené divadlo s javiskom nasvieteným reflektormi, oponou a hľadiskom so sedením pre divákov.



Návštevníci výstavy sa na nej stretnú aj s dokumentačným archívnym materiálom z Divadelného ústavu. Ide o fotografie z inscenačných zbierok, skeny scénických a kostýmových návrhov, makiet scén. "Vzhľadom na to, že výstava je interaktívna, chceme, aby sa deti mohli všetkého dotýkať, veci prestavovať a vytvárať ďalšie inštalácie. Všetko, čo tu máme z archívu Divadelného ústavu je v podobe digitalizátov," dodala Zaťková.



S príbehom divadelnej inscenácie sa deti zoznámia od momentu jej vzniku až po javiskové finále prechádzaním piatimi miestnosťami. V úvodnej "Dielni dramatika" sa zahrajú s divadelným textom, cez storyboardy si uvedomia dôležitosť dialógu, v miestnosti "Scénografia" sa zoznámia so scénou a kulisami. V tretej miestnosti "Kostýmy" môžu navrhnúť kostým, parochňu i líčenie herca, v štvrtej časti "Zákulisie" odhalia záhady zvuku a svetla, a budú pripravovať rekvizity. V záverečnej miestnosti "Black Box" objavia svet vo vnútri divadla. "Je to veľký hrací priestor. Podnety, ktoré deti počas výstavy získajú, môžu precítiť v priestore, kde je dovolené všetko, môžu meniť osvetlenie, zvuk, horizonty," dodala Zaťková k výstave, ktorej bodku dávajú v stručnej, hravej a nenáročnej podobe dejiny divadla od antiky až po Rok slovenského divadla.



Výstava potrvá do 17. januára 2021.