Veľkolepá rocková hudobná show Queen Symphonic

Bratislava 10. decembra (OTS) - Skupina Queen je naozaj pojem. Dá sa o nej vravieť jedine v superlatívoch, pretože štvorica dokázala veci, aké si mnohí na hudobnom poli nedokázali predstaviť. Skladby ako Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, We Will Rock You, Under Pressure, Don’t Stop Me Now, Bicycle Race a We Are the Champions pozná naozaj každý.Práve preto určite mnohí fanúšikovia tejto legendárnej skupiny privítajú svetovú show Queen Symphonic: A Rock Band & Orchestra Experience , ktorá zavíta po mnohých vypredaných svetových mestách konečne aj do Bratislavy. 4. apríla 2020 ju budete môcť vidieť v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Jedinečné spojenie symfonického orchestra a živej rockovej skupiny predvedie ich najznámejšie hity.Na predstavení sa podieľal samotný gitarista skupiny Queen - Brian May. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal.Hudobnú show, pri ktorej na fanúšikov čaká spojenie veľkého symfonického orchestra a rockovej skupiny, videli už milióny fanúšikov po celom svete - v Japonsku, Francúzsku, Novom Zélande, Austrálii, Kórei, Veľkej Británii, Taliansku aj Kanade. V samotnom Spojenom kráľovstve má show za sebou letné turné s viac ako tridsiatimi zastávkami pre 150 000 divákov.," povedalaz usporiadateľskej agentúry JVS Group. Celá show bola vytvorená slávnou BBC a obsahuje všetky najznámejšie hity skupiny. Celkom sa na pódiu predstavia 4 najlepší speváci slávneho britského muzikálu a mnoho ďalších skvelých hudobníkov.Skupina Queen na čele s legendárnym spevákom Freddiem Mercurym patrí medzi najzásadnejšie hudobné zoskupenia histórie populárnej hudby. Vďaka celosvetovým hitom aj neopakovateľnému vystupovaniu frontmana skupiny sa Queen zaryl hlboko do sŕdc svojich fanúšikov. Odkaz kapely nasledovali tisíce fanúšikov aj muzikantov po celom svete. Hudobný počin Queen Symphonic: A Rock Band & Orchestra Experience vzdáva hold slávnym muzikantom a dáva fanúšikom možnosť vychutnať si ich obľúbené piesne v unikátnom spojení rockového bandu s veľkým symfonickým orchestrom.Príďte si užiť rockovú atmosféru s viac ako 80 účinkujúcimi dňav Incheba Expo Bratislava. Vstupenky sú k dispozícii na predajných miestach siete Ticketportal alebo na www.ticketportal.sk Viac informácií: http://queensymphonic.com/