Veľkolepá rocková hudobná show Queen Symphonic

Hlavní sólisti show -Jenna Lee-Jamesová, Jon Boydon a Peter Eldridge počas vypredaného koncertu v Budapešti Foto: JVS Group

Jenna-Lee-James Foto: JVS Group

Jon Boydon Foto: JVS Group

Pete Eldridge Foto: JVS Group

Bratislava 22. januára (OTS) - Queen Symphonic: A Rock Band & Orchestra Experience je svetová show, ktorá prinesie neskutočný zážitok spojením rockovej skupiny a symfonického orchestra.Po mnohých vypredaných svetových mestách zavíta aj do Bratislavy. Na jednom pódiu zahrajú tie najznámejšie hity ako Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, We Will Rock You, Under Pressure, Don’t Stop Me Now, Bicycle Race či We Are the Champions.Tešiť sa môžete 5. apríla 2020 v bratislavskej Incheba Expo Aréne.Podarilo sa nám položiť pár otázok hlavným predstaviteľom celej show, na ktorých sa môžete tešiť aj v Bratislave. Predstavujeme vám Jenna Lee-Jamesová, Jon Boydon a Peter Eldridge.V kontakte sme s ním boli počas príprav muzikálu We Will Rock You. Vtedy sme diskutovali o úpravách mnohých skladieb. Rád by som len pripomenul, že nevytvárame žiadnu poctu, nesnažíme sa kopírovať Freddieho Mercuryho, chceme jeho fanúšikom len priniesť hudbu a skladby Queen.Zároveň však nevytvárame nové verzie skladieb. Ak by som to mala popísať, ide skôr o poctu hudbe kapely Queen so zameraním na ich najväčšie hity.Pre mňa je to rozhodne Show Must Go On.Povedala by som Somebody To Love. Ide viac o sólový prednes. Zároveň ide o moju najobľúbenejšie skladbu. Možno aj to je dôvodom, prečo mi na jej odspievaní tak veľmi záleží.Ja celé vystúpenie otváram. To je sám o sebe veľmi náročný krok, pretože do určitej miery naladím publikum na celý večer. Potom je to určite posledná skladba, ktorú spievame všetci - Bohemian Rhapsody. Objavujú sa v nej vedľa seba štyri hlasy a je ťažké zladiť ich všetky dokopy.Myslím, že ich hudba je nadčasová, je to kult už niekoľko desaťročí. Táto hudba sa netýka len súčasnosti, ale aj doby, kedy bola vytvorená v 70. rokoch. Teraz máme ďalšie obdobie, rok 2020 a ich hudba je stále tu, v rovnakom formáte, nič sa nezmenilo. Nezáleží na tom, či máte 10 rokov alebo ste 80-ročná babička. Existuje taká veľká skupina fanúšikov. A nie je to len v Európe, ale aj v Amerike, Austrálii, Japonsku – jednoducho po celom svete.Najväčší šoumen. Skvelý profesionál na pódiu. Freddie úžasným spôsobom pomohol zmeniť hudbu. Jej vnímanie, štýl, emócie.Myslím, že koncert je všade rovnaký. Naším zámerom je byť rozpoznateľní, byť tým, čo poznáme a cítime sa pohodlne. Zmeny vyplývajú zo skutočnosti, že orchester je väčšinou miestny. Hala, osvetlenie, je to vždy iné. Dôležité je však to, že sa snažíme dať to isté ľuďom v Tokiu, Aténach, Poľsku, Rusku alebo Amerike.Na pódiu neuvidíte štyroch ľudí oblečených ako Freddie. Do týchto kostýmov sa neobliekame. Nie sme napodobňovatelia. Nesnažíme sa byť Freddiem alebo touto kapelou. Sme sami, vzdávame hold, chceme oslavovať túto hudbu.Rozhodne. Fanúšikovia Queen tieto koncerty milujú. Odporúčame im, aby sa pripojili, nechceme, aby publikum sedelo v tichosti ako počas symfonického koncertu. Naše publikum je väčšinou veľmi aktívne, spievajú, tancujú, ak chcú, niektorí prídu oblečení ako Freddie. Stalo sa to veľakrát....Dostávame veľa správ na sociálnych sieťach od verných fanúšikov skupiny Queen, tiež od ľudí z krajín, v ktorých skupina Queen nikdy nekoncertovala alebo ktorí boli príliš mladí na to, aby sa koncertu zúčastnili. Avšak milujú albumy a záznamy koncertov. Prídu na koncert znepokojení, ale potom odídu naozaj šťastní. Hovoria, že sa boja, že nikto nebude spievať ako Freddie a ešte sú aj skeptickí, že vystupuje dievča. Nikto však nie je sklamaný, pretože každému sa vystúpenie páči.Hudobnú show, pri ktorej na fanúšikov čaká spojenie veľkého symfonického orchestra a rockovej skupiny videli už milióny fanúšikov po celom. Príďte si užiť rockovú atmosféru s viac ako 80 účinkujúcimi dňa. Vstupenky sú k dispozícii na predajných miestach siete Ticketportal alebo na www.ticketportal.sk Viac informácií: http://queensymphonic.com/