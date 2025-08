Veľkolepá výstava Titanic v Bratislave otvorená už len do 24. augusta

Bratislava 4. augusta (OTS) - Už len tri týždne môžete vstúpiť do sveta najznámejšej lode všetkých čias a zažiť neopakovateľnú cestu späť v čase. Výstava Titanic je totiž v Sport Mall v bratislavskom Lamači otvorená len do 24. augusta. Využite prázdniny a vyberte sa s rodinou na výlet, deti do päť rokov majú vstup zdarma! Čakajú vás výnimočné exponáty, detský chodník, virtuálna realita aj parkovanie zdarma!Výstava Titanic ponúka vyše 200 autentických artefaktov vyzdvihnutých z vraku, ktorý leží štyri kilometre pod hladinou. Nechýba lodný riad, nástroje či osobné predmety pasažierov i posádky.“ pozýva Zuzana Benediktová za organizátora JVS Group.Veľkolepá výstava Titanic v Bratislave má veľmi pozitívne ohlasy návštevníkov, ktorí oceňujú jej autentickosť, silný príbeh a kvalitné spracovanie. Otvorená je takmer do konca augusta, čo je ideálny čas na prázdninový výlet – nielen pre rodiny z blízkeho okolia, ale aj pre návštevníkov zo vzdialenejších častí Slovenska.upozorňuje Zuzana Benediktová.Na výstave Titanic Bratislava dostanete pri vstupe palubný lístok s menom skutočného pasažiera a na konci výstavy sa dozviete, či prežil. Vstupenky na výstavu sa predávajú v pokladni priamo na mieste alebo online na presne určený dátum a čas. Pri zakúpení vstupenky vopred sa vyhnete dlhému čakaniu v radoch. Organizátor pripravil aj VIP vstupenky a zvýhodnené rodinné vstupenky, aby bola výstava prístupná čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Všetky informácie nájdete na www.titanicvystava.sk