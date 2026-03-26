Veľkonočný koncert SKO odohrá v Katedrále sv. Martina
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Členovia Slovenského komorného orchestra (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom sa na Kvetnú nedeľu 29. marca o 15.00 h predstavia v bratislavskej Katedrále sv. Martina. Veľkonočný koncert bude patriť dielu Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži, ktoré tradične zaznieva v predveľkonočnom období. Tentoraz s meditáciami nemeckého teológa Karla Rahnera, ktoré prednesie herec Štefan Bučko. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie (SF) Martina Tolstova.
Pripomína, že Haydn začal komponovať dielo v roku 1785 na podnet predstaveného katedrály Santa Cueva v španielskom meste Cádize, ktorý ho požiadal, aby napísal hudbu na „sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži“. „V cádizskom kostole bolo zvykom uviesť každoročne v predveľkonočnom období jedno oratórium. Na pravé poludnie sa všetky dvere zatvorili a zaznela hudba. Po predohre vystúpil biskup na kazateľnicu, vyslovil prvé zo siedmich slov Božieho Syna a rozjímal nad ním. Keď skončil, zostúpil z kazateľnice a pred oltárom sa vrhol na kolená. Táto pauza bola vyplnená hudbou. Následne biskup ešte šesťkrát vystúpil na kazateľnicu a na konci každého rozjímania vpadol do ticha orchester,“ približuje filharmónia opus, ktorý sa už počas Haydnovho života stal jedným z jeho najslávnejších diel.
Filharmónia dopĺňa, že SKO uvedie Haydnov opus spolu s Biblickými piesňami op. 99 od Antonína Dvořáka v sobotu 28. marca v Ostrave. Dodáva, že Biblické piesne sú vrcholným dielom českej piesňovej duchovnej hudby. „Komorný orchester ich uvedie v orchestrálnej verzii a zborovom unisone. Ku komornému orchestru sa pripoja viaceré spevácke zbory a jednotlivci, ktorí umocnia umelecký zážitok nedeľného popoludnia v ostravskom Evanjelickom Kristovom kostole o 17.00 h,“ uzatvára Tolstova.
