Filmová noc na hrade vo Veľkom Šariši ponúkne viaceré novinky

Prešov 1. júla (TASR) - Desiaty ročník multižánrového festivalu Filmová noc na hrad (FNNH), ktorý sa uskutoční od 14. do 17. júla, ponúkne rôzne filmy, hudobné vystúpenia i workshopy. Na hrade Šariš sa bude prvý raz v histórii premietať z 35-milimetrového kinofilmu a organizátori pripravili aj niekoľko ďalších noviniek. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Vladimír Tomek.



Podujatie odštartuje vo štvrtok (14. 7.) novinkou - plážovým kinom pri rybníkoch vo Veľkom Šariši. Prvým filmom bude rozprávka určená pre rodiny s deťmi s názvom Zakliata jaskyňa. Po nej bude nasledovať celoslovenská kinopremiéra v podobe komédie Hádkovci.



Hlavný festivalový program je pripravený v piatok a v sobotu (15. - 16. 7.). V piatok bude hlavným večerným programom tohtoročná filmová novinka so slovensko – českým hereckým obsadením s názvom Láska hory prenáša za účasti jeho tvorcov.



Sobota bude patriť zlatému filmovému dedičstvu. Tým je film Obchod na korze, ktorý tento rok oslavuje 65. výročie zisku Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Premietať sa bude za osobnej účasti Zuzany Kronerovej, dcéry herca Jozefa Kronera, ktorý vo filme zažiaril ako jedna z hlavných postáv. Špeciálne pre tento film privezú na hrad dva veľké premietacie stroje, ktoré dokážu premietať pomocou filmových cievok z klasického 35-milimetrového filmu.



"Tento film sme vybrali aj preto, že tento rok si pripomíname 80. výročie prvého transportu slovenských židov do vyhladzovacieho tábora v poľskom Osvienčime. Boli v ňom najmä mladé slobodné ženy a dievčatá prevažne zo Šarišskej župy," dodal organizátor podujatia Peter Vlkovič.



V rámci filmovej ponuky festivalu nebude chýbať ani tradičná sekcia Wurst de la wurst, kde najhorší film vyberú samotní diváci. Premietať sa budú taktiež ozveny iných festivalov, ako sú napríklad AZYL, iShorts, či čoraz viac populárny festival animácie v Poľsku O!PLA.



Noro Hudec a Braňo Špaček predstavia dokumentárny projekt Film Express, ktorý mapuje zázemie filmárov a predstavuje nie všetkým známe filmové profesie.



Mozaika kapiel a muzikantov je tento rok podľa Tomeka vyskladaná prevažne z interpretov z domáceho regiónu s cieľom vyzdvihnúť kvalitu a rozmanitosť hudobnej scény na Šariši. V programe nebudú chýbať ani diskusie, workshopy, zaujímaví hostia a pestrý program pre najmenších. Festival sa uskutoční aj vďaka podpore Audiovizuálneho fondu a Prešovského samosprávneho kraja.



Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webstránke www.filmovanocnahrade.sk.