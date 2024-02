Veľký sen mora, legendárny hit skupiny Modus, má novú coververziu

Bratislava 2. februára (TASR) - Skladby skupiny Modus patria k legendárnym hudobným počinom a Slováci si texty ich piesní s obľubou spievajú dodnes. Aj preto sa režisér Ján Ďurovčík pred rokom rozhodol fanúšikom umenia priniesť muzikál Vyznanie s hitmi od Modusu a Mariky Gombitovej. Jedným z najvýraznejších momentov diela je balada Veľký sen mora. A práve tú sa po 46 rokoch rozhodli prespievať slovenské speváčky a herečky Lenka LeRa Rakar a Lenka Kopuncová Fecková. TASR informoval PR manažment ARTdom.



Dvojica sa spolu objavuje aj v muzikáli Vyznanie. Zatiaľ čo Lenka Kopuncová Fecková hrá hlavnú úlohu šperkárky Evy, ktorá sa v náročnom životnom období zamiluje do majiteľa časopisu, známeho lámača ženských sŕdc, rockerka LeRa stvárňuje Omamu. V tomto počine sa vďaka šedivej parochni mení z atraktívnej blondínky na starú mamu, bývalú modelku, ktorá pracuje pre módny časopis.



Hudbu ku skladbe zložil Janko Lehotský, text napísal Boris Filan. "Dievčatá sa piesne Veľký sen mora chopili naozaj so cťou. Boli skvelé už v samotnom muzikáli a som veľmi rád, že z nej teraz urobili aj oficiálny singel so sviežim nádychom, ktorý tento hit možno prenesie aj mladším generáciám. Sú naozaj veľmi šikovné, teší ma to," hovorí Lehotský.



"Som dojatý, konkurzy na úlohy vo Vyznaní boli náročné, máme excelentné speváčky a som rád, že Veľký sen mora sa dočkal takéhoto úspechu, ktorý dievčatám vnukol myšlienku nahrať jeho coververziu. Verím, že bude mať taký úspech, ako aj v samotnom predstavení," dodáva Ďurovčík.



Muzikálový aranžmán pripravil a so spevákmi naštudoval Ľubomír Dolný. O hudobnú produkciu nahrávky sa postaral Matúš Ferko v štúdiu ARTdom. Videoklip natočil Filip Cipár, ktorý je jedným z tanečníkov v muzikáli Vyznanie a zároveň je členom Slovenského divadla tanca.







Veľký sen mora klip: