Veľký výstavný festival v B. Štiavnici predstaví štyroch výtvarníkov

Banská Štiavnica 19. júla (TASR) - Veľký výstavný festival pripravili na piatok (23. 7.) pracovníci Slovenského banského múzea – Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Otvoria tam súčasne výstavy štyroch súčasných slovenských výtvarných umelcov v troch interiérových a jednom exteriérovom priestore.



Ako pre TASR uviedla projektová koordinátorka galérie Silvia Herianová, pre foyer a átrium galérie vytvoril site-specific inštaláciu pod názvom Per aspera ad astra (z latinčiny cez prekážky ku hviezdam) Jozef Pilát. "Dielo naznačuje symboliku, ktorú je možné nájsť aj v inej Pilátovej tvorbe - rastlinný motív, tŕnie, ťažká manuálna práca, práca s pôdou, ťažba, vyzdvihnutie nechceného," priblížila jeho tvorbu Herianová. Výstava potrvá do 5. decembra.



Na II. poschodí galérie, v historickej štukovej sále, bude prezentovaná tvorba umeleckej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič. "Výstava s názvom Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum prinesie do galérie keramické diela tejto autorskej dvojice," doplnila pracovníčka galérie. Výstava potrvá rovnako do 5. decembra.



V novovzniknutom priestore START UP na I. poschodí galérie sa návštevníci môžu zoznámiť s tvorbou mladého umelca Ľubomíra Slovinského. Jeho projekt Miznúce podzemia vybrala galerijná rada v rámci nedávnej Otvorenej výzvy pre začínajúcich umelcov. Výstava v Galérii Jozefa Kollára bude zameraná na tému premeny krajiny v dôsledku odlesňovania a ťažobnej činnosti. Potrvá do 26. septembra.