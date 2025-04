Věra Nerušilová, speváčka s najhlbším hlasom, má 90 rokov

Bratislava 21. apríla (TASR) – Věra Nerušilová je považovaná za speváčku s najhlbším hlasom v Českej republike, predtým v aj Československu. Kolegovia si z nej uťahujú, že spieva basom, ale odborne sa nízko položený hlas nazýva kontraalt.



Aj tí, ktorým jej meno až tak veľa nehovorí, môžu poznať jej najväčší hit „Kočka ze Záběhlic“. Pesnička zaznela vo filme Smrt černého krále, nadväzujúceho na sériu Hříšní lidé města pražského, ako odrhovačka v periférnej reštaurácii, v ktorej sa schádzali pochybné existencie.



Speváčka a herečka so svojráznym hlasovým prejavom bude mať v pondelok 21. apríla okrúhlych deväťdesiat rokov. Je presvedčená, že svoj alt zdedila po otcovi, vďaka hlasovému rozsahu troch oktáv však dokáže spievať aj vo vyšších polohách.



Věra Nerušilová sa narodila 21. apríla 1935 v Zlíně, rodina sa však presťahovala do mestečka Třebíč neďaleko Brna. Už ako skautka spievala a hrala na gitare, za čo si vyslúžila prezývku „Džita“. V roku 1954 odišla do Prahy a nastúpila ako profesionálna zborová speváčka. Prijímal ju podľa jej spomienok fotograf a folklorista Karol Plicka, ktorému zaspievala slovenskú ľudovú pieseň.



Účinkovanie v súbore jej otvorilo dvere do sveta. V 60. rokoch spievala vo vokálnom kvartete Inkognito. Zoznámila sa so svojím manželom Zdeňkom Nerušilom. „Bol nielen mojím manželom a kamarátom, ale aj dramaturgom a textárom. Prekladal americké muzikály, písal básničky pre deti, prekladal z angličtiny a francúzštiny, písal texty najprv pre Inkognito kvartet a neskôr, keď som začala spievať sólovo, tak aj pre mňa,“ spomínala v jednom z rozhovorov.



V roku 1968 sa im narodila dcéra Barbora. Práve z tohto dôvodu Nerušilová neodcestovala na zájazd do Mongolska s ďalšími českými umelcami. Táto okolnosť jej zrejme zachránila život. Väčšina československých hostí tu 21. augusta 1968 zahynula pri havárii autobusu, ktorý sa zrútil do rokliny. Smrť tu našla aj členka zoskupenia Inkognito, ktoré sa po tragickej udalosti už viac neobnovilo. Věra Nerušilová vystupovala ako sólová speváčka. Hosťovala tiež vo viacerých pražských divadlách.



Jej svojrázny hlas a herecký prejav si všimli filmári. Keďže do jej repertoáru patrili staropražské pesničky, obsadil ju režisér Jiří Sequens do seriálu Hříšní lidé města pražského (1969), kde si zaspievala v dieli nazvanom Kaprova smrt. Pre veľký úspech sa objavila aj vo filme Smrt černého krále, ktorý na seriál nadväzoval. Pieseň Kočka ze Záběhlic tu zaznie v predmestskej krčme Zátiší, kde sa každú nedeľu popoludní popíjalo a tancovalo. „Von porád čekal, že něco přijde, von porád čekal a nepřišlo nic,“ spieva sa v odrhovačke, ktorá sa stala hitom a Nerušilovú sprevádzala po celý život.



V roku 1983 náhle ovdovela, keď jej manžel zomrel na infarkt myokardu. Príležitostne účinkovala vo filmoch aj v ďalších rokoch, naposledy ju diváci mohli vidieť vo filme Skřítek režiséra Tomáša Vorla v roku 2005, či v televíznej rozprávke Kouzelník žito, ktorú v roku 2018 nakrútil Zdeněk Zelenka.



Podľa svojich spomienok sa vyhla konfrontácii s komunistickou mocou. „Nebola som až taká slávna, a tak som asi nikomu neprekážala,“ povedala pre portál Paměť národa.







Zdroj: csfd.cz, pametnaroda.cz