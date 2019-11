Verejné vystúpenia Rádia Devín pokračujú Deviatkovou pyramídou

Bratislava 14. novembra (TASR) - Deviatková pyramída je ďalším zo série verejných podujatí, ktoré k výročiu Nežnej revolúcie pripravilo pre svojich poslucháčov Rádio Devín. Uskutoční sa vo štvrtok o 17.00 h v RTVS, v štúdiu č. 5 Slovenského rozhlasu v Bratislave. Vstup je voľný.



"Deviatková pyramída nadväzuje na úspešný cyklus 'Osmičkových pyramíd'. Minulý rok sme mali päť podujatí, ktoré súviseli s osmičkovými výročiami - 100 rokov Československa, Víťazný február - nástup komunistického režimu, Sviečková manifestácia, rok 1938 a 1968, ktorý mal najväčšiu odozvu medzi našimi poslucháčmi," povedala pre TASR moderátorka Soňa Gyarfášová, ktorá spolu s kolegom Štefanom Chrappom privíta hostí jedinej tohtoročnej Deviatkovej pyramídy venovanej výročiu Nežnej revolúcie.



Po projekcii tematicky súvisiaceho filmu privítajú v diskusii historikov aj tváre, ktoré sa s Novembrom 1989 spájajú v kontexte udalostí v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. "Vybrali sme film z nášho archívu, dokument Nežná '89. Viacerí sme sa zhodli, že to je asi ten najlepší film s témou novembrových udalostí z archívu RTVS. Vznikol pred desiatimi rokmi," poznamenala k snímke dokumentujúcej 21 nežných dní, počas ktorých sa starý režim zosypal.



Po projekcii bude nasledovať diskusia na tému Nežná revolúcia v rozhlase a televízii, do ktorej prijali pozvanie Ľuboš Machaj, Andrej Zmeček, Mária Hlucháňová, Katarína Začková a Ladislav Snopko. "Samozrejme, teraz je veľa diskusií, ktoré súvisia s Novembrom '89, ale našu diskusiu chceme cieliť na rozhlas a televíziu, na slobodu médií, informovanie," ozrejmila Gyarfášová s tým, že moderátori sa hostí budú pýtať nielen na to, ako vnímali Nežnú revolúciu, ale aj zmenu týkajúcu sa slobody slova a to, ako vyzerala sloboda tvorby pred a po Novembri '89.



Obľúbená rozhlasová moderátorka priznala, že v čase Nežnej revolúcie mala len štyri roky. Odkaz Novembra '89 pochopila vďaka Antonovi Srholcovi a jeho Konfederácii politických väzňov. "To boli ľudia, ktorí žili 40 rokov v totalite, vďaka Antonovi Srholcovi som mala možnosť sa s nimi stretnúť. Hovorila som s nimi a vtedy mi to dalo ten pravý obraz a kontext tých vecí," podčiarkla Gyarfášová.



Do konca týždňa čakajú na návštevníkov Slovenského rozhlasu aj ďalšie verejné podujatia k výročiu novembrových udalostí. Sú medzi nimi i Protestsongy, ktoré budú znieť v piatok (15. 11.) od 17.00 h v štúdiu č. 2. Skladby hudobných legiend z Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska, ktoré boli súčasťou udalostí pádu železnej opony, zahrajú Matusz Nagórski, FG – 4, Svätopluk Karásek s kapelou a Slnovrat.



V programe figuruje aj verejný odposluch nových rozhlasových hier za účasti ich autorov a tímov, ktoré sa na nich podieľali. Vanda Feriancová, Vladimír Hanuliak, Juraj Raýman, Ján Uličiansky, Michaela Materáková, Eva Borušovičová, Laco Kerata a Peter Pavlac spracovali osem ľudských príbehov, ktoré sa dotýkajú pomerov vo vtedajšej spoločnosti a príchodu veľkých zmien. Verejný odposluch priameho prenosu Rádia Devín Čakanie na Nežnú sa uskutoční v nedeľu (17. 11.) o 17.00 h v štúdiu č. 5.