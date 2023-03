Šiesty ročník Knihy roka Prešovského kraja čaká na svojich favoritov

Prešov 7. marca (TASR) - Do konca apríla môže verejnosť, ako aj zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, ale i knižnice nominovať svojho favorita na Knihu roka Prešovského samosprávneho kraja (PSK). O titul Knihy roka sa môžu uchádzať publikácie vydané od januára do decembra 2022 späté s PSK tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. TASR o tom informovala Michaela Demková z metodického oddelenia knižnice Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.



"V Prešovskom kraji sa môžeme pochváliť kvalitnou rôznorodou literatúrou, preto sme radi, že záujem o Knihu roka každoročne stúpa. Aj vďaka tejto súťaži sa tak autori a ich diela dostanú do povedomia širšej verejnosti," uviedla vedúca odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.



"Kniha roka PSK vstupuje do svojho šiesteho ročníka. Je to už naozaj tradičná súťaž a myslím si, že mnohí vydavatelia, autori na ňu čakajú tak, ako aj mnohí knihovníci. Veľmi sa teším, že táto súťaž z roka na rok má viacej nominácií a stúpa na kvalite," povedala riaditeľka krajskej knižnice Iveta Hurná.



Do tohtoročnej súťaže sa môžu preto zapojiť výlučne tituly vydané v slovenskom jazyku. Novinkou je rozšírenie kategórií z dvoch na štyri. Po novom to bude beletria pre deti a mládež, beletria pre dospelých, náučná literatúra a populárno-náučná literatúra.



Publikácie do súťaže bude možné nominovať prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webových sídlach všetkých regionálnych knižníc PSK. Do súťaže je nutné odovzdať dve nové nepoškodené knihy. Zbierať ich budú partnerské knižnice v Poprade, Vranove nad Topľou, Humennom, Bardejove, Svidníku, Starej Ľubovni, Levoči a Prešove.



Súčasťou súťaže je aj Cena verejnosti, o víťazovi ktorej rozhodne čitateľská anketa. Hlasovanie bude prebiehať v letných mesiacoch prostredníctvom formulára uverejneného na webových stránkach a sociálnych sieťach regionálnych knižníc PSK. Vyhlásenie výsledkov Knihy roka PSK 2022 je naplánované na september. Po ich zverejnení bude v regionálnych knižniciach verejnosti postupne sprístupnená putovná výstava nominovaných kníh.



Vyhlasovateľmi súťaže Kniha roka PSK 2022 sú PSK, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava a spomenuté regionálne knižnice.