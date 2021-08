Praha počas víkendu sprístupní Lichtenštejnský palác

Praha 5. augusta (TASR) - Počas nasledujúceho víkendu sa v Česku uskutoční siedmy ročník festivalu Open House, ktorého cieľom je otvoriť verejnosti bežne neprístupné budovy v Prahe. Tento rok sa doň zapojí aj Úrad vlády ČR, ktorý záujemcom predstaví Lichtenštejnský palác na Kampe. Informoval o tom vo štvrtok portál Magazinplus.cz s odvolaním sa na vyhlásenie úradu vlády.



Ten slúži na organizovanie protokolárnych podujatí, konferencií a v neposlednom rade na ubytovanie štátnych delegácií.



"V minulosti v objekte prespali napríklad španielsky kráľ Juan Carlos s manželkou Sofiou, britská kráľovná Alžbeta II. či japonský cisár Akihito s cisárovnou Mičiko," vymenovala významných hostí Ivana Krejčiříková z Odboru komunikácie Úradu vlády ČR.



V reprezentačných interiéroch sú teraz vystavené protokolárne dary predsedu vlády Českej republiky, ktoré si budú môcť návštevníci v rámci prehliadkovej trasy prezrieť.



"V expozícii je inštalovaných viac ako 50 darov, ktoré premiér ČR Andrej Babiš dostal počas významných zahraničných ciest, ktoré absolvoval od nástupu do funkcie," uviedla Krejčiříková.



Prehliadky sa uskutočnia v sobotu a nedeľu od 10.00 do 18.00 h, pričom posledná sa začne o 17.00 h. Vstup do objektu bude vzhľadom na stanovené hygienické pravidlá podmienený použitím respirátora či podobne účinného prostriedku ochrany dýchacích ciest.



"Limit počtu návštevníkov je v súlade s mimoriadnym opatrením ministerstva zdravotníctva stanovený na 20 osôb pre jednu komentovanú prehliadku," doplnila Krejčiříková.