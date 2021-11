Veronika Rabada a Čechomor nahrali vianočnú skladbu Vánočka

Bratislava 29. novembra (TASR) – Speváčka Veronika Rabada so známou českou skupinou Čechomor nahrali spoločnú vianočnú skladbu s názvom Vánočka. Novinka vnikla moderne - cez internet. Jej autormi sú hudobník Michal Brandys a textár Peter Rabada. O aranžmán sa postaral Gabriel Silvay a českú verziu slovenského textu upravil Zdeněk Koudelka. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



„Skladbu chlapci napísali už niekedy v roku 2017. Vtedy sme ju aj naskúšali, ale nejako sa nám nepozdávala, a tak sme ju odložili. Možno by som na ňu aj zabudla, ale úplne náhodou pri hľadaní úplne inej veci som na ňu v telefóne natrafila a keď som si ju opäť vypočula, povedala som si, že by bola škoda ju nedokončiť. A okamžite som vedela, že to musí byť duet ženy a muža,“ povedala o novej skladbe Veronika Rabada. „Padalo množstvo nápadov na mužský hlas, ale najlepší tip mi dal kolega Zoli Sallai, keď povedal, že by to mohol byť slovensko-český duet,“ dodala.







Veronikin kolega z košického konzervatória a klávesák skupiny No Name ju spojil s Igorom Timkom, ktorý jej pomohol s výberom autora českej verzie textu Zdeňka Koudelku. On pridal tip na Františka Černého zo skupiny Čechomor, ktorý sa hneď po vypočutí skladby ozval, že do toho ide aj s celou skupinou. Veronika s kapelou nahrala celú skladbu a poslala ju do Česka. Dohodli sa, že výslednú podobu skladby urobí Čechomor.



„S Veronikou sme sa spoznali na našom Vlak Tour po Slovensku. Keď nám poslala demonahrávku piesne, zapáčila sa nám hneď po prvom vypočutí. S Karlom Holasom sme ju v štúdiu už len pokvapkali vianočnými čechomorskými kvapkami a bola hotová,“ doplnil Černý.



Z dôvodu súčasnej situácie sa im nepodarilo spolu sa stretnúť a nahrávku tak konzultovali len cez internet. „S výsledkom som veľmi spokojná. Ide z toho taká energia, ako keby sme to nahrávali spoločne. Je skvelé, že sme sa dokázali naladiť na spoločnú strunu, podarilo sa nám do toho dostať atmosféru Vianoc,“ spresnila speváčka.



Cez internet vznikal aj netradičný videoklip. Vytvoril ho kolektív žiakov Veroniky Rabada, ktorý do tvorivého procesu zaradil aj jej 12-ročného syna. Spoločne presunuli príbeh skladby do virtuálnej reality sveta hry Minecraft.