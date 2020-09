Veronika Rabada predstavuje klip k novinke Radosť mám

Bratislava 23. septembra (TASR) – Košická speváčka Veronika Rabada prichádza s novou skladbou Radosť mám, na ktorej sa hudobne a producentsky podieľal známy slovenský producent Martin Kavulič. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



„Bola to pre mňa nová a veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože som na piesni prvýkrát spolupracovala s Martinom Kavuličom, ktorý je tiež Košičan. Pieseň od neho dostala modernú podobu, a tým sa trochu odlišuje od tých, ktoré som urobila doteraz, ale myslím si, že je dôležité skúšať nové veci a posúvať sa. Mala som viac textov, ale Martin si vybral práve tento. Teším sa, že posolstvo môjho textu ide do sveta podporené jeho hudobným cítením,” uviedla pre médiá Veronika.



Text piesne Radosť mám sa Veronike začal rodiť v hlave cestou na vlakovú stanicu. Potom ho hneď vo vlaku rýchlo napísala na papier. „Každý nápad na text hneď konzultujem s mojím bratom Petrom, aj teraz som mu ho poslala na úpravu. Už keď som to písala, cítila som obrovskú túžbu objímať ľudí okolo seba. Práve preto sme sa pri nakrúcaní videoklipu rozhodli k tejto myšlienke vrátiť. Veľmi som chcela, aby sme v ňom zachytili energiu nášho krásneho mesta, radosť z hudby a hlavne odkaz, že všetko dobré, čo dáš, sa ti vráti. Verím, že sa nám to podarilo a objatie, ktoré som Košiciam dala, medzi ľuďmi aj zostane,” doplnila k textu a klipu speváčka.







Na nový klip Veronika oslovila skúsených filmárov zo Shotpro, s ktorými spolupracovala už na klipe k piesni Husičky. Nič nenechala na náhodu a vymyslela ideu videoklipu, postarala sa o jeho celú organizáciu a réžiu tiež zvládla sama. Novinka už na sociálnych sieťach získava množstvo priaznivých ohlasov od fanúšikov a Veronika dúfa, že tak môže aspoň na chvíľu ľudí potešiť a priviesť ich na príjemnejšie myšlienky.



„Ušila som si tak na seba poriadnu búdu, ale ja som v týchto veciach tak trochu uletená a vždy musím a chcem mať veci pod kontrolou. Keďže mám vyštudované herectvo, tak všetko musí mať u mňa svoj príbeh a zmysel,” dodala speváčka.