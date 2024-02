Financovanie kultúry je podľa predsedu Asociácie Divadiel nutné riešiť

Nitra 1. februára (TASR) - Kultúrne inštitúcie sa v súčasnosti nezaobídu bez viaczdrojového financovania. Jeho súčasťou je aj sponzoring, ktorý by mal dostať jasné a pre donorov aj motivačné pravidlá. Na nedávnom stretnutí Klubu priateľov Divadla Andreja Bagara (DAB) to skonštatoval predseda Asociácie Slovenských Divadiel a Orchestrov (ASDO) a zároveň riaditeľ DAB v Nitre Jaroslav Dóczy.



Podľa jeho slov v súčasnosti chýba legislatíva, ktorá by stanovila jasné pravidlá sponzoringu v kultúre. "Máme skúsenosť, že záujem o podporu medzi darcami je a určite by mohol byť vyšší, keby za svoju verejnú pomoc našej kultúre mohli získať napríklad daňové benefity. Neexistujúca legislatíva a chýbajúce pravidlá sponzoringu, ktoré by súčasne motivovali darcov, je dlhodobým problémom financovania kultúry," myslí si Dóczy.



Ako zdôraznil, udržiavať chod "kamenného" divadla s viacerými scénami je iba s príspevkov od zriaďovateľov a z vlastných tržieb veľmi ťažké. "Aby sme mohli naozaj plnohodnotne fungovať a pripravovať kvalitné inscenácie, nezaobídeme sa bez financií z rôznych fondov, nadácií a od sponzorov. Mňa mimoriadne teší, že v DAB sa nám podarilo vytvoriť unikátnu platformu, ktorou je Klub priateľov DAB. Vďaka nemu sa z našich divákov stali priatelia. Nie len priatelia divadla, ale aj vzájomne, medzi sebou," vysvetlil.



Projekt funguje v DAB už niekoľko rokov a v súčasnosti má klub desiatky členov. Podľa Dóczyho dokážu divadlo podporiť v rôznych oblastiach. "Pomohli nám s financovaním niektorých investícií, ale aj pri realizácii výpravného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť, keď sme vďaka nim mohli nakúpiť kvalitnú zvukovú techniku. Tá pomoc je teda krátkodobá i dlhodobá," uviedol Dóczy.



Aj vďaka podobným projektom, akým je Klub priateľov DAB sa podľa šéfa ASDO podarilo mnohým slovenským kultúrnym inštitúciám prekonať covidovú pandémiu. "Vyhraté však stále nemáme. Medzičasom nám mimoriadne rástli ceny energií a množstvo ďalších nákladových položiek. Práve preto je dlhodobou snahou ASDO viaczdrojové financovanie kultúry a príprava kvalitného sponzorského zákona. V športe je sponzoring pomerne presne zadefinovaný, pri kultúre sa na to akosi zasa zabudlo. Preto je tu snaha pripraviť znenie zákona, ktorý dá sponzorstvu v kultúre jasné rámce a pomôže nie len kultúrnym organizáciám ale aj samotným sponzorom," doplnil Dóczy.