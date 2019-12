Vianočné albumy pripomínajú zápis terchovskej muziky do zoznamu UNESCO

Terchová 28. decembra (TASR) – Ťažká muzika, Trio z chotára a Janka a Zuzka Patrnčiakové si vydaním CD Moje Vianoce pripomenuli piate výročie zapísania terchovskej muziky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.



Autora sprievodného textu a terchovského rodáka Petra Cabadaja cédečko s 24 piesňami mimovoľne vrátilo do čias nezabudnuteľného detstva. "Veľmi sa mi vtedy páčilo, ako bol motív narodenia malého Ježiška prirodzene obohacovaný o rýdzo domáce folklórne prvky. Ich prostredníctvom nadobudla v mojom vnímaní táto jedinečná udalosť punc autenticity. Vrelo odporúčam vypočuť si koledy v pôsobivej interpretácii umelcov," uvádza Cabadaj.



Okrem CD Moje Vianoce vyšlo Ťažkej muzike, Triu z Chotára, Janke a Zuzke Patrnčiakovej aj "péefkové" cédečko Z Terchovského betlehema, ktoré je výberom 12 vianočných piesní. "V akomkoľvek trápení musíme mať toľko sily a odvahy, aby sme umožnili dobru vstúpiť do nášho života – inak nás zničí zlo. Hoc aj slabý lúč svetla, ktorý prenikne cez bezútešnú tmu, stačí, aby človek uveril, že noc sa končí. Vianoce sú takým Božím lúčom svetla. Nikdy sa ich nesmieme vzdať, lebo keď už nebudeme mať ani to malé svetielko nádeje, prídeme o všetko," dodáva Cabadaj.