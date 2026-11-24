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Vianočné melódie v jazzových aranžmánoch
SNJO vystúpi s Danielom Cacciom.
Autor OTS
Bratislava 24. novembra (OTS) - Slovenský národný jazzový orchester pozýva na vianočný koncert s chorvátsko-nemeckým jazzovým spevákom Danielom Cacciom. V programe zaznejú koledy a piesne zo Slovenska aj zo sveta v jazzových a bigbandových aranžmánoch orchestra. Koncert sa uskutoční 8. decembra o 19.00 h v bratislavskom V-klube.
Daniel Caccia patrí medzi výrazné osobnosti súčasnej európskej jazzovej a swingovej scény. Narodil sa v Chorvátsku a od detstva žije v Nemecku. Jazzový spev študoval na Kunstuniversität Graz u speváčky Dena DeRose. Počas pôsobenia v nemeckom Bundesjazzorchestri získal v roku 2013 ocenenie Best Young Singer magazínu DownBeat. O rok neskôr získal s HGM Jazz Orkestrom Zagreb chorvátsku hudobnú cenu Porin za jazzový album roka. Za debutový album Lifeline bol v roku 2016 nominovaný na nemeckú cenu ECHO Jazz v kategórii spevák roka.
Slovenský národný jazzový orchester (SNJO) je slovenský profesionálny 18-členný big band s vlastnou rezidenciou a pravidelnou koncertnou sezónou v Bratislave. Spája popredných slovenských jazzových interpretov s hudobníkmi zo zahraničia a jeho dramaturgia zahŕňa pôvodnú tvorbu slovenských autorov, nové aranžmány aj svetový bigbandový repertoár.
Daniel Caccia patrí medzi výrazné osobnosti súčasnej európskej jazzovej a swingovej scény. Narodil sa v Chorvátsku a od detstva žije v Nemecku. Jazzový spev študoval na Kunstuniversität Graz u speváčky Dena DeRose. Počas pôsobenia v nemeckom Bundesjazzorchestri získal v roku 2013 ocenenie Best Young Singer magazínu DownBeat. O rok neskôr získal s HGM Jazz Orkestrom Zagreb chorvátsku hudobnú cenu Porin za jazzový album roka. Za debutový album Lifeline bol v roku 2016 nominovaný na nemeckú cenu ECHO Jazz v kategórii spevák roka.
Slovenský národný jazzový orchester (SNJO) je slovenský profesionálny 18-členný big band s vlastnou rezidenciou a pravidelnou koncertnou sezónou v Bratislave. Spája popredných slovenských jazzových interpretov s hudobníkmi zo zahraničia a jeho dramaturgia zahŕňa pôvodnú tvorbu slovenských autorov, nové aranžmány aj svetový bigbandový repertoár.
Slovenský národný jazzový orchester – Vianočný koncert & Daniel Caccia (HR/DE)
Kedy: utorok 8. decembra 2026 o 19.00 h
Kde: V-klub, Námestie SNP 471/12, Bratislava
Vstupné: 30 € / 25 € (študenti, osoby so ZŤP a dôchodcovia)
Vstupenky: Ticketportal: https://www.ticketportal.sk/event/Slovensky-narodny-jazzovy-orchester-Vianocny-koncert-Daniel-Caccia-HRDE
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Kedy: utorok 8. decembra 2026 o 19.00 h
Kde: V-klub, Námestie SNP 471/12, Bratislava
Vstupné: 30 € / 25 € (študenti, osoby so ZŤP a dôchodcovia)
Vstupenky: Ticketportal: https://www.ticketportal.sk/event/Slovensky-narodny-jazzovy-orchester-Vianocny-koncert-Daniel-Caccia-HRDE
Odberatelia newslettera SNJO môžu príležitostne získať promo kódy na zvýhodnené vstupenky. Viac informácií nájdete na www.snjo.sk/sk/newsletter.