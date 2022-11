VIDEO: Na javisko Činohry SND sa vracia Macbeth v réžii M. Čičváka

Bratislava 10. novembra (TASR) – Činohra Slovenského národného divadla (SND) sa v 103. sezóne vracia k veľkej klasike. Premiéru inscenácie hry Williama Shakespeara Macbeth uvedie v sobotu 12. novembra v réžii Martina Čičváka. Inscenačný tím ďalej tvoria dramaturgovia Mário Drgoňa a Miriam Kičiňová, scénu navrhol Tom Ciller a kostýmy Georges Vafias. V hlavných úlohách sa predstavia Alexander Bárta a Petra Vajdová, v ďalších postavách diváci uvidia aj Roberta Rotha, Richarda Autnera a Ľuboša Kostelného.



"Prináša minucióznu divadelnú víziu zla, driemajúceho v uznávanom hrdinovi, z ktorého sa stane nenávidený tyran," avizuje SND jednu z najslávnejších tragédií o lákavom, no zhubnom pokušení získať absolútnu moc, vďaka ktorej človek všetko stratí. Shakespearova najkratšia, no zrejme najkoncentrovanejšia tragédia sa na scénu Činohry SND vracia tretíkrát. Tentoraz v osobitej interpretácii Čičváka, pre ktorého je Macbeth deviatym titulom na našej prvej divadelnej scéne.







"Doba nám išla do náručia, bohužiaľ, pretože hra sa začína tým, že sa skončila jedna príšerná vojna, veľmi krutá. Macbeth ide akurát z boja, keď stretne čarodejnice," priblížil inscenáciu na štvrtkovej tlačovej konferencii Čičvák. Tvorcovia podľa jeho slov nechceli ukazovať to, čo prinášajú každý deň televízne správy. "Zároveň sme nechceli byť naivnejší, každý vie, ako momentálne vojna vyzerá, ako vie byť krutá, odporná, bezohľadná. Niekoľkokrát sme si povedali, ako to môžu tie hyeny robiť," poznamenal režisér.



Do inscenácie napokon dostal armádu krvilačných hyen, ktoré vytvorili v umelecko-dekoračných dielňach SND. "Nevídane sa zhostili zadania, úžasne previedli prácu na príšerných odporných zvieratách," podčiarkol Čičvák. Upozornil aj na v hre takmer všadeprítomnú vzburu prírody. "Psíček napadol orla, kobyla požrala svoje deti, tam je večná noc, slnko nevychádza, svet je otočený na ruby a Lady Macbeth vyzýva všetky temné sily, nech jej prsia naplnia miesto mlieka žlčou," dodal k hre s chraptiacimi havranmi, letiacimi netopiermi i škorpiónmi, ktorých má Macbeth plné srdce.



"Vyhovovalo nám postaviť veľmi jednoduchú inštaláciu na javisku, do ktorej sa herec permanentne odkazuje, je to svet medzi hyenami," poznamenal Čičvák k hre plnej búchania a bubnovania. Preto aj zvolil koncept bubeníka, ktorý sprevádza hercov v hre ukazujúcej, ako tenká môže byť čiara deliaca hrdinu od vraha a dobré skutky od zlých.