VIDEO: Parádna tatranská noc Lucie Bílej na Štrbskom Plese

Na snímke česká speváčka Lucie Bílá poskytuje rozhovor médiám po koncerte pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 18. augusta 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Štrbské Pleso 19. augusta (TASR) – To bude Dlouhá noc, spieva v pesničke Tygřice Lucie Bílá. Zaznela aj pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese v nedeľu večer 18. augusta. Nebola to dlhá, ale určite parádna tatranská noc v podaní tejto skvelej speváčky. Mierou nemalou k tomu prispela aj sprievodná kapela Petra Maláska. Klobúk dole aj pred organizátormi, ktorí museli na dojazdovej ploche pod mostíkom vybudovať všetko, od pódia s technikou až po hľadisko na sedenie pre tisícky návštevníkov.Lucie Bílá, odetá v kostýme od Borisa Hanečku, získala prvý veľký aplauz už pri príchode na pódium. A ten sa opakoval prakticky po každej pesničke. Prvou v playliste bola pieseň Tak mě tady máš z albumu Hana, pokračovala skladbami Já a Chyba lávky z albumu Modi, ďalšími boli Tygřice, ktorú spieva aj na koncertoch so skupinou Arakain, Haňa Zaňa, Útěk, Miluji tě, Hana, V loužích, Světlo zas uvidíš, Most přes minulost, Intuice, Pouta, Amor Magor, Zpíváš mi requiem, Desatero (Hallelujah) a Láska je láska.Celý koncert sa od prvej skladby niesol vo výnimočnej atmosfére, ktorú vytvorilo viac ako päť tisíc divákov v netypickom koncertnom prostredí tatranského športového areálu na Štrbskom Plese. Však to aj speváčka viackrát z pódia povedala a viackrát aj zatlieskala divákom, keď si s ňou zaspievali refrény známych piesní, ktorých má vo svojom repertoári niekoľko desiatok. Záštitu nad koncertom prevzal starosta obce Štrba Michal Sýkora a ten aj prišiel na pódium v závere poďakovať a obdaroval českú divu kyticou.Nedá sa odísť z pódia pri tak príjemnom a trocha aj výnimočnom večeri. Potleskom postojačky si diváci vyslúžili dva prídavky. Prvým bola pieseň Vyznanie z repertoáru Mariky Gombitovej, pri ktorej Lucie podotkla, že ju spieva s jej súhlasom a dovolením. A na úplný záver, už iba s klavírnym sprievodom Petra Maláska, poďakovala za skvelú atmosféru hitom Jsi můj pán zo slávneho českého muzikálu Dracula.povedala pre TASR po koncerte dvadsaťnásobná zlatá slávica.Celý večer aj noc sa udiala priamo v areáli pod skokanskými mostíkmi, v 70. rokoch hrdo nazývaným Areál snov. Vo februári 1970 sa tu konali 28. Majstrovstvá sveta v klasických disciplínach, striebornú medailu získal skokan Jiří Raška a zlatú medailu združenár Ladislav Rygl. Pohľad na dnešný stav skokanských mostíkov už dávno nie je snom.V súčasnosti pripravuje Lucie Bílá v bratislavskom štúdiu Little Beat nový štúdiový album. Prvým avízom novinky je pesnička Protože. K pesničke už nakrútila aj videoklip. Producentom albumu je Martin Maxo Šrámek, ktorý stojí aj za predchádzajúcim, platinou oceneným albumom Hana. Jeho vydanie je plánované na jeseň.Lucie Bílá (1966) od roku 1985 účinkovala so skupinou Maximum Petra Hanniga. S nimi aj vydala v roku 1986 svoju prvú LP platňu Lucie Bílá, z tejto platne mala aj prvý hit Neposlušné tenisky. Od 90. rokov je na sólovej dráhe. V roku 1992 vydala prvý sólový album Missariel. V tom istom roku si získala úspech aj účinkovaním v muzikáli Bedári. V roku 1996 získala prvého českého Zlatého slávika, ten najnovší, dvadsiaty je za rok 2017. Z aktuálnej diskografie je to album Modi z novembra 2012, vo februári 2014 vyšiel nový album Recitál. V apríli 2016 vyšiel nový album Hana aj kompilácia Velké hity pro slávnostní chvíle. V októbri 2017 vydala album Bílé Vánoce Lucie Bílé II. Prezident Miloš Zeman jej 28. septembra 2014 udelil Medailu za zásluhy 1. stupňa za zásluhy o štát v oblasti umenia.