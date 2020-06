VIDEO: THE UNIVERSE zverejnila nový singel VIDEO LOVE

THE UNIVERSE Foto: THE UNIVERSE

Bratislava 16. júna (Teraz.sk) - Skupina THE UNIVERSE zverejnila nový singel s názvom "VIDEO LOVE". Ako informuje Linda Mangunda a Branislav Kaľavský - Kalo z Bruuder Records, pieseň reaguje na pandémiu COVID 19,Skladba podľa ich predznačuje aj to, ako bude znieť nový pripravovaný album kapely NEON.uvádza sa v tlačovom vyhlásení.Štýl THE UNIVERSE je charakteristický fúziou bluesu, rock’n’rollu, elektroniky a popu. Hudobnú tvorbu dopĺňajú o zaujímavé konceptuálne podujatia. Členovia kapely sú Tammy Nižňanská (vokály), Jerguš Oravec (gitara) Šimon Vladár (basová gitara) a Adam Olexík (bicie).