Viete čo je litografia? Je umenie dobrým darčekom?

Bratislava 20. januára (OTS) -Hovorí sa, že umenie je jedným z faktorov, bez ktorého by naša civilizácia nebola. Výtvarné umenie nás sprevádza od nepamäti. Počnúc jaskynnými maľbami, cez obdobia veľkých starovekých a stredovekých majstrov, až po súčasnú modernu.Špecifická emócia, ktorú nám dávajú obrazy, je tým prečo si nimi skrášľujeme príbytky. Pomaľované plochy majú neopakovateľný príbeh a stávajú sa našim tichým spoločníkom.Príbeh začínajúceho projektu #litografia69 sa začal písať v roku 2020. Má ambíciu potešiť. Tých, ktorí sa rozhodnú zadovážiť si niektoré z umeleckých autorských tlačí a tiež zakladateľov projektu.Do projektu #litografia69 sú oslovovaní výtvarníci/maliari, ktorí kameňotlač nerobili vôbec, alebo pár krát a veľmi dávno. Nájdete tak u nás vzácne kúsky od známych aj mladých, progresívnych autorov, ktoré sa už nikdy nezopakujú. (Princíp litografie na rozdiel od iných techník umeleckej tlače je to, že matrica, v tomto prípade kameň sa po tlači zmyje a vybrúsi – t.j. už nie je šanca tlač zopakovať)Z konkrétneho motívu sa vytlačí vždy iba limitovaných originálnych 69 kusov, ktoré výtvarník osobne očísľuje a podpíše.Ako doplnok, ktorý dotvorí atmosféru príbytku a poteší oko, je litografia dobrou investíciou za rozumnú cenu.Litografická tlač ako darček, ktorý poteší obdarovaného, je originálom, ktorý pretrvá a jej hodnota rastie. Všeobecne sa dá povedať, že čím je tlač staršia tým cennejšia, ale samozrejme sú aj iné faktory, ktoré hodnotu ovplyvňujú.Netrápte sa faktom, či sa bude obdarovanému konkrétny kúsok páčiť. Poznáte ho a šanca trafiť sa do vkusu, je tým pádom vysoká. Darujete originálnu litografiu s podpisom, prípadne originálnym zásahom autora, a tá je hodnotou, ktorá pretrvá. Ak si ju obdarovaný náhodou nezavesí na stenu, aj v šuflíku má pre neho význam a váš darček, sa určite nestratí.V dobe vysokej inflácie sledujeme nárast investícii nie len do nehnuteľností, investičných fondov, ale v nemalej miere aj do výtvarného umenia. Minulosť nám potvrdzuje, že výtvarné umenie je celkom hodnotnou investíciou.Kupujte si len veci, ktoré sa vám páčia. V tom prípade nikdy neoľutujete.Ak si chcete byť istejší, investujte do známejších autorov. Ak máte radi vyššiu mieru rizika s väčším možným výnosom, investujte do mladších, progresívnejších výtvarníkov, ktovie, možno raz...Základom termínu sú grécke slová „lithos - kameň“ a „grafein – písať“. Stará technika tlače, ktorá bola vynájdená Aloisom S. v 18-tom storočí, bola určená skôr pre pragmatickú a praktickú tlač.Postupne sa ale do tejto metódy tlače z plochy zamilovali aj výtvarníci ako napríklad Goya, Ingres a v našich končinách asi všetkým známy Alfons Mucha, ktorý touto zaujímavou technikou realizovali na papier svoje diela. (Zdroj: Wikipédia)Základom je úplne povrchom rovný a hladký litografický kameň. Na dokonale vybrúsený podklad sa kreslí/maľuje prevažne litografickou ceruzou a špeciálnym tušom.Princípom je vzájomné odpudzovanie mastnoty a vody. Pokreslené miesta priťahujúce farbu sa obtláčajú o kameň a zanechávajú stopu na špeciálnom litografickom papieri.Kumšt spočíva hlavne v časovej náročnosti, kde sa výtvarník v podstate nemôže pomýliť a tiež vo farebných vrstvách – ich počte, ktoré vrství na seba. Špeciálne pri sútlači musí byť výtvarník precízny a znalý. Časová náročnosť tlače sa môže natiahnuť na niekoľko dní práce v litografickej dielni.Pri litografii je fascinujúce sledovať ten „remeselný fór“ a vôňu farby zmiešanú s pocitom, pri ktorom výtvarník sleduje, ako sa postupne tvorí daný obraz.Tí z nás, ktorí majú výtvarné umenie radi a kúpia si litografiu do zbierky, zavesia na stenu, alebo ním v podobe darčeka potešia svojho blízkeho, neoľujtujú. Výtvarné umenie vždy poteší. Pre nás v projekte #litografia69 je to vždy obojstranné potešenie.Tešíme sa, že to robíme a tiež sa tešíme, že sa tešia tí, ktorí si od nás nejakú litografiu zaobstarajú. Aktuálne litografické tlače môžete nájsť na Instagrame, či Facebooku #litografia69, alebo kliknite TU Album grafických listov je zhmotnenou myšlienkou spoluzakladateľa projektu #litografia69 Miša Malichera, ktorým zložil poctu našim dvom velikánom humoru Milanovi Lasicovi a Julovi Satinskému.„Pár rokov dozadu, sme s mojimi priateľmi urobili album pre Divadlo Bolka Polívku. Vtedy mi Majster Lasica motivačne povedal, že aj jeho divadlo by si zaslúžilo taký album. Dnes ho držím v rukách, ale Majstrovi rukou potriasť nemožno. Posielam pozdrav tam hore Majstre!“ Takto v skratke popisuje vznik tohoto výtvarného unikátu Mišo.Obsahuje 22 tlačí výtvarníkov z Čiech a Slovenska, ktorí ich urobili litografickou tlačou, tlačou z vyrytej dosky, suchou ihlou, prípadne vytlačili digitálom a či sieťotlačou.Jedná sa o výtvarný skvost, ktorý iste poteší každého zberateľa a zároveň fanúšika našej najlepšej komickej dvojice.Niekoľko albumov je ešte voľných.