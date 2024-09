Víkend v SND patril Bystrouške a Hekube

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) privítalo po 16 rokoch najstaršie divadlo na svete so stálym súborom Comédie-Francaise. O svojich kvalitách presvedčili divákov počas dvoch predstavení inscenácie Hekuba nie je Hekuba. Portugalský režisér i dramatik Tiago Rodrigues v nej vychádza z gréckej Euripidovej predlohy a prepája ju so súčasnou realitou i s osobným príbehom hlavnej hrdinky.



"Obdivovali sme hĺbku príbehu i odvážne témy kritiky politickej moci, súhru ansámbla, nádhernú javiskovú reč, výnimočný svetelný dizajn a scénografické stvárnenie, no najmä hlavnú protagonistku Elsu Lepoivre," približuje predstavenie francúzskeho súboru tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Hlavnú hrdinku označila za odvážnu, krehkú, popritom hrdú i zlomenú. "Bez pátosu prežívala osud gréckej heroíny i osud nešťastnej matky obávajúcej sa o svojho autistického syna umiestneného v zariadení ústavnej starostlivosti," poznamenala k hlavnej protagonistke, ktorej "odvaha vyústila do zásadnej obžaloby zlyhania štátu pri starostlivosti o tých najkrehkejších".



Významnou spoločenskou udalosťou bola aj víkendová premiéra v Opere SND, ktorá uviedla pri príležitosti Roku českej hudby Příhody lišky Bystroušky Leoša Janáčka. "Kruté, láskavé i vtipné" dielo, reflektujúce aj nedávne 170. výročie narodenia skladateľa, spojilo dirigenta Juraja Valčuhu, režisérku Slávu Daubnerovú a veľký tím ďalších slovenských a českých umelcov. V prvom obsadení účinkovali Adriana Kučerová a Jana Kurucová.



Operný titul vychádza z príbehu literárnej predlohy Rudolfa Těsnohlídka, no oproti jej zdanlivej prostote je Janáček vo svojom diele viac meditatívny i filozofický, hľadajúc paralelu medzi životom ľudí a zvierat. "Jeho oslava obnovy života je okorenená múdrosťou, vtipom, často groteskou, vo všetkom však hľadajúc pravdivosť. To bol aj zámer tvorivého tímu - priniesť silnú tému slobodnej voľby a vizuálnej krásy," uzatvára Opera SND.



Na ďalšie dve predstavenia Příhod lišky Bystroušky, "diela o temnej podstate ľudskej duše" pozýva 27. a 28. septembra.