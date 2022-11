Villaume odohrá so Slovenskou filharmóniou Nibelungov prsteň bez slov

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) a bývalý šéfdirigent Emmanuel Villaume uvedú vo štvrtok a v piatok 24. a 25. novembra suitu Nibelungov prsteň bez slov v spracovaní dirigenta Lorina Maazela. "Sedemdesiatminútový orchestrálny výber opernej tetralógie Richarda Wagnera zaznie v Koncertnej sieni po prvý raz. V úlohe rozprávača sa predstaví Michal Hvorecký," uviedla pre TASR Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Filharmónia ďalej približuje, že Wagnerove štyri hudobné drámy sa príbehovo opierajú o stredoveký germánsky hrdinský epos. Skladateľ na diele pracoval v priebehu rokov 1848 - 1874. "Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov sa môžu uvádzať samostatne, no dejová línia prepája všetky štyri časti. Prvýkrát bola tetralógia uvedená počas prvého ročníka Bayreuthského festivalu v rámci štyroch po sebe idúcich večerov," dodáva Tolstova.



Muzikológ Ivan Marton upozorňuje na pozoruhodný počin, na ktorý sa v roku 1987 podujal známy dirigent Lorin Maazel. "Rozhodol sa hudbu 15-hodinovej tetralógie Nibelungov prsteň vyselektovať a vtesnať do časového rozsahu Brucknerovej symfónie bez toho, aby podstatným spôsobom zasiahol do pôvodnej wagnerovskej inštrumentácie. Absencia vokálnej línie v danom prípade nijako neoslabila hudobnú substanciu diela, pretože Wagner ťažisko scénického diania často umiestňoval do orchestra a spevné party nástrojovo zdvojoval: v zriedkavých prípadoch, keď to celkom nešlo, nahradil Maazel speváckeho protagonistu hudobným nástrojom," opisuje Marton vznik symfonickej suity, prísne kopírujúcej dejový sled tetralógie od úvodných taktov Rýnskeho zlata až po záverečnú skazu Súmraku bohov. "Premiéra Nibelungovho prsteňa bez slov sa uskutočnila v Pittsburghu 11. mája 1990 pod taktovkou spamäti dirigujúceho Lorina Maazela," dodáva ku koncertu muzikológ.