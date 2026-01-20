< sekcia Kultúra
Violončelový fenomén Jodok Cello príde do Bratislavy
Jodok Vuille je medzinárodne známy najmä vystupovaním naboso v prírodných scenériách a pôsobivými filmovo ladenými crossover cover verziami klasickej a popovej hudby.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Švajčiarsky violončelista a hviezda sociálnych sietí Jodok Vuille, známy ako Jodok Cello, príde do Bratislavy, predstaví sa na koncerte 5.júna v Peugeot aréne Národného tenisového centra. TASR informovala PR manažérka Eva Endlicher.
Jodok Vuille je medzinárodne známy najmä vystupovaním naboso v prírodných scenériách a pôsobivými filmovo ladenými crossover cover verziami klasickej a popovej hudby. Od roku 2023 ho na sociálnych sieťach Instagram, TikTok a YouTube sleduje viac než 17 miliónov fanúšikov, čo z neho robí jedného z najviditeľnejších hudobníkov súčasnosti. Tento výnimočný dosah dokazuje jeho schopnosť prepájať sa s globálnym publikom a zvyšovať popularitu hudbe spájajúcej žánre v digitálnej ére.
Narodil sa a vyrastal vo švajčiarskom meste Luzern, kde sa už v ranom veku začala jeho cesta s violončelom, ktoré sa pre neho stalo hlasom schopným spájať ľudí po celom svete. Prostredníctvom svojej hudby prináša Jodok nový pohľad na violončelo, spája tradičné techniky s moderným zvukom. Od Bachovej Ave Maria až po cover verzie skupiny Coldplay je jeho cieľom nanovo definovať možnosti violončela a sprístupniť ho publiku všetkých vekových kategórií.
Jeho tvorbu často sprevádzajú zaujímavé vizuály z prírody, ktoré odrážajú jeho lásku k rozprávaniu príbehov a tvorbe pohlcujúcich hudobných zážitkov. Práve tento prístup mu pomohol vybudovať silné prepojenie s miliónmi fanúšikov na sociálnych sieťach.
Pre Jodoka je hudba viac než len vystúpenie, je o emócii, spojení a inšpirácii, ktorá zostáva navždy rezonovať v srdci poslucháča. Špeciálnymi hosťami večera budú slovenský gitarový virtuóz Dávid Bílek a mladý slovenský husľový umelec Teo Gertler.
