Visegrad Film Forum predstavuje mená renomovaných filmárov

Visegrad Film Forum 2024



Dátum: 13. – 16. marec 2024

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

Web:

Facebook:

Instagram:



Organizátorom podujatia Visegrad Film Forum je Boiler o.z., spoluorganizátorom

Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Partnerom podujatia je MFF FEBIOFEST Bratislava. VFF vzniká s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu. Dátum: 13. – 16. marec 2024Miesto konania: Bratislava, SlovenskoWeb: http://www.visegradfilmforum.com Facebook: https://www.facebook.com/VisegradFilmForum Instagram: https://www.instagram.com/vffbratislava/ Organizátorom podujatiaje, spoluorganizátorom. Partnerom podujatia je. VFF vzniká s finančnou podporou

Bratislava 16. februára (OTS) - José Luis Alcaine, dvorný kameraman španielskeho režiséra Pedra Almodóvara, Tariq Anwar, strihač filmov ako Americká krása či Kráľova reč, a kameraman Peter Suschitzky, známy svojou prácou na kultových tituloch ako Star Wars: Impérium vracia úder, spolu s ďalšími hosťami navštívia Bratislavu, aby sa podelili o svoje skúsenosti so študentmi, profesionálmi, ale aj filmovými nadšencami.Visegrad Film Forum poskytuje neformálne vzdelávanie a možnosti nadväzovania kontaktov širokému medzinárodnému publiku. Účastníkov čakajú štyri skvelé dni plné získavania skúseností, networkingu, premietania študentských filmov, masterclassov s uznávanými odborníkmi, diskusií a prípadových štúdií zaujímavých filmov. „hovorí José Luis Alcaine patrí medzi najuznávanejších španielskych kameramanov. Podieľal sa na vzniku viac ako 100 filmov vrátane(Oscar za najlepší cudzojazyčný film, 1993), Zlá výchova (2004) či Paralelné matky (2021). V sedemdesiatych rokoch bol priekopníkom v používaní žiarivky ako kľúčového osvetľovacieho nástroja. Spolupracoval s významnými režisérmi ako Brian de Palma, Asghar Farhadi či Pedro Almodóvar. Je držiteľom mnohých ocenení, okrem iných aj Európskej filmovej ceny za najlepšiu kameru za film Volver (2006) či piatich Goyových cien za najlepšiu kameru. Mascha Halberstad sa ako režisérka špecializuje na stop-motion animáciu. Vytvorila animácie do niekoľkých filmov vrátane Ako prežiť… (2008) a Je šanca? (Berlinale Generation 2012). Jej celovečerné filmy Kvík (2022) a Ako zajac a líška zachránili les (2024) boli vybrané do súťaže Berlinale Generation. Film Kvík (2022) bol zároveň nominovaný na Európsku filmovú cenu. Mascha je tiež autorkou videoklipu k piesni Wild Frontier od skupiny The Prodigy.Mascha Halberstad Rúnar Rúnarsson je uznávaný islandský režisér a scenárista. V roku 2006 bol nominovaný na Oscara a v roku 2008 na Zlatú palmu a Európsku filmovú cenu. Rúnar je zrejme najoceňovanejší režisér krátkych filmov v súčasnosti. Jeho celovečerný debut Sopka (2011) bol vybraný do sekcie Cannes Directors’ Fortnight. Film sa stal miláčikom festivalovej scény a vyhral 17 medzinárodných ocenení. Rúnarov najnovší celovečerný film Echo (2019) vyhral dve ocenenia na festivale v Locarne. Rúnar je zároveň autorom scenára k islandsko-slovensko-francúzskemu koprodukčnému filmu Samota (2023), ktorý mal premiéru na filmovom festivale v Toronte. Samota bude súčasťou festivalového programu Febiofestu.Rúnar Rúnarsson Tariq Anwar je britsko-americký strihač indického pôvodu. Počas svojej 40-ročnej kariéry pracoval na celom rade filmov, počínajúc dokumentami z dielne BBC končiac hranými filmami ako Americká krása (1999), Kauza CIA (2006), Núdzový východ (2008) či Ctihodný občan (2009). Tariq spolupracoval s významnými režisérmi ako Mike Newell, Franco Zeffirelli, Nick Hytner, Sam Mendes, Danny Boyle či Robert De Niro. Je držiteľom mnohých ocenení, vrátane dvoch cien BAFTA a Európskej filmovej ceny za najlepší strih za film Kráľova reč (2010). Bol tiež nominovaný na Oscara za filmy Kráľova reč a Americká krása. Peter Suschitzky , A.S.C. je britský kameraman a fotograf. Ako kameraman sa podieľal na vzniku viac ako 50 filmov, vrátane kultových klasík ako Star Wars: Impérium vracia úder (1980), The Rocky Horror Picture Show (1975), či Mars útočí! (1996). Od roku 1988 spolupracoval s režisérom Davidom Cronenbergom na filmoch Crash (1996), eXistenZ (1999) a Východné prísľuby (2007). Bol nominovaný na cenu BAFTA a získal aj cenu Pierrea Angénieuxa “Excellens” in Cinematography na filmovom festivale v Cannes.Visegrad Film Forum aj v tomto ročníku predstaví projekty študentov partnerských filmových škôl. Stretnutia, ktoré budú po projekciách jednotlivých filmov nasledovať, ponúknu študentom priestor na diskusiu nielen o filmoch, ale aj o podmienkach, v akých filmy vznikali a o systéme výučby na vybraných školách. Podujatia sa zúčastnia nasledovné školy z krajín V4: ELTE, Budapešť, Maďarsko UTB Zlín, Česko Lodžská filmová škola, Poľsko VŠMU Bratislava, Slovensko.Od roku 2019 Visegrad Film Forum úzko spolupracuje s Medzinárodným filmovým festivalom FEBIOFEST Bratislava (13. – 16. 3.). Zakúpené akreditácie tak platia na obe podujatia. Cinepass je možné zakúpiť prelinkom cez stránku www.visegradfilmforum.com