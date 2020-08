Visita na Židovskej

PROGRAM

ŽIDOVSKÁ ULICA

Garáž BKIS

14.00 - 18.00 Swap oblečenia

Obnovte si svoj šatník ekologicky.



Schody do budovy BKIS

15.00 - 18.00 Slovník cudzích snov

Potrebujete do života viac poézie? Zastavte sa u Slovníka cudzích snov a nechajte si napísať verše na mieru. Básnik ulice Šimpe Ondruš vám rád splní, čo budete mať na srdci a na jazyku. Postačí mu pár kľúčových slov a daný moment premení na jednu báseň.



Foyer BKIS

16.00 - 17.00 Bratislavský kvíz o Židovskej ulici

Vedeli ste, že Židovská ulica bola dlhé roky jediným miestom, ktoré mohli osídliť Židia? Židovské obyvateľstvo dnes pripomína nielen jej názov, ale aj množstvo budov a pamätníkov. Spoznajte túto významnú bratislavskú ulicu aj prostredníctvom zaujímavého kvízu, ktorý si pre vás pripravili historici a sprievodcovia Martin Záni a Ján Vyhnánek a súťažte o atraktívne ceny.



14.00 - 22.00 Backround DJ´s orchestra

Hudobný podmaz v podaní lokálnych DJjov



MESTSKÉ HRADBY

Nádvorie

17.00-18.00 O čertovi Kolofónovi

Bábkové divadlo Morgonrock

Moderná a vtipná rozprávka na motívy klasického príbehu o Jankovi a Marienke. Pre deti od 3 rokov.



Koncerty, Nádvorie

18.00 - 19.00 Hello Brian

19.30 - 20.30 Ivana Mer

21.00 - 22.00 Electric Sabina



Židovská a okolie

20.00 - 21.00 Rande s mestom špeciál



Stretneme sa pri tuneli

Prehliadka mesta s historikom Martinom Zánim.



MOST SNP

Tolerancia – výnimočná medzinárodná výstava plagátov na tému „Tolerancia“

Kurátor výstavy: Róbert Paršo

Trvanie výstavy: 16.8. – 7.10.2020



Bratislava 14. augusta (OTS) - V nedeľu 16. augusta od 14.00 – 22.00 ožije Židovská ulica a jej blízke okolie bohatým a pestrým programom. Podujatie je súčasťou festivalu Kultúrne leto.