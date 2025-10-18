< sekcia Kultúra
Víťazom Košického zlatého pokladu je Martina Comiso Band
Zároveň si odnáša aj cenu poslucháčov a divákov.
Autor TASR
Košice 18. októbra (TASR) – Košická Kunsthalle bola v sobotu večer miestom finálového večera 41. ročníka autorskej súťaže Košický zlatý poklad 2025. O priazeň poroty sa vo finále uchádzala dvanástka finalistov. Na základe rozhodnutia poroty si víťazstvo odnáša formácia z Popradu Martina Comiso Band so skladbou Putá. Zároveň si odnáša aj cenu poslucháčov a divákov.
Druhé miesto obsadila Lenka Berkešová z Banskej Bystrice s piesňou Kam sa náhlime. Tretie miesto si prevzala Monika Ližbetin zo Senca so skladbou Pieseň o láske. Cenu za najlepší piesňový text získal Rudolf Rusiňák za text piesne Kam sa náhlime.
Hosťami večera boli skupina Komajota, Peter Cmorik s kapelou a minuloročná víťazka Nicky Mack. Víťazi boli odmenení finančnými cenami – za prvé miesto sumou 1.800 eur, za druhé miesto 1.100 eur a tretie miesto 700 eur. Najlepší piesňový text získal odmenu 300 eur. Počas priameho prenosu poslucháči a diváci hlasovali aj za svojho favorita, ktorý získal cenu divákov a 150 eur.
Do 41. ročníka autorskej pesničkovej súťaže sa od jej vyhlásenia 5. júna do uzávierky 1. septembra prihlásilo 185 súťažných piesní rôznych žánrov z celého Slovenska i zahraničia. Do užšieho výberu sa prebojovalo 78 piesní, z ktorých vzišla finálová dvanástka, v ktorej bolo päť mužských interpretov, šesť ženských interpretiek a jeden duet. Finalisti pochádzajú z celého Slovenska. Piati sú z východu, štyria zo západu, dvaja zo stredného Slovenska a jedna interpretka je z Prahy.
