Víťazom Medzinárodnej Bookerovej ceny sa stal David Diop

Londýn 3. júna (TASR) - Tohtoročným víťazom Medzinárodnej Bookerovej ceny sa stal francúzsky spisovateľ senegalského pôvodu David Diop. Stal sa tak prvým Francúzom, ktorému udelili toto literárne ocenenie odovzdávané v Británii.



Diop si ho vydobyl svojím druhým románom At Night All Blood is Black, inšpirovaný zážitkami svojho senegalského prastarého otca z prvej svetovej vojny. Diop vo svojej knihe zobrazuje upadanie mladého muža do šialenstva, pričom rozpráva príbeh o Senegalčanoch, ktorí v tomto konflikte bojovali za Francúzsko.



Víťaza Medzinárodnej Bookerovej ceny oznámila v stredu popoludní predsedníčka poroty Lucy Hughesová-Hallettová počas virtuálneho slávnostného podujatia v Katedrále sv. Michala v anglickom meste Coventry, informuje stanica BBC.



Prémia vo výške 50.000 libier bude rozdelená medzi autora a prekladateľku jeho diela, americkú spisovateľku a poetku Annu Moschovakisovú.



Medzinárodnú Bookerovu cenu udeľujú každý rok za jednu knihu, ktorá je preložená do angličtiny a vydaná v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku.



Do užšieho kola boli nominované tiež tieto diela: The War of the Poor (Éric Vuillard, Francúzsko), The Dangers of Smoking in Bed (Mariana Enríquezová, Argentína), In Memory of Memory (Marija Stepanovová, Rusko), When We Cease to Understand the World (Benjamín Labatut, Čile) a The Employees (Olga Ravnová, Dánsko).