Víťazom súťaže Slovak Press Photo je fotograf Tomáš Benedikovič

Bratislava 2. septembra (TASR) - Absolútnym víťazom deviateho ročníka súťaže Slovak Press Photo a držiteľom ceny Grand Prix sa stal Tomáš Benedikovič. Fotograf Denníka N si získal medzinárodnú porotu sériou Proces. Organizátori to oznámili na stredajšej tlačovej konferencii.



"Fotografie sme posudzovali výlučne podľa kvality a na základe dosahov pre spoločnosť," povedala predsedníčka poroty súťaže Olga Kravets. Víťaz súťaže prezentoval sériu deviatich čiernobielych fotografií zo súdneho procesu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Práve táto téma podľa členov poroty spolu s témou parlamentných volieb, zmenou klímy a ochorením COVID-19 dominovala deviatemu ročníku súťaže.



"Rozhodnutie poroty bolo jednoznačné. Víťazná séria bola najlepšia po dokumentárnej, fotografickej a obsahovej stránke," poznamenal jej člen Jindřich Štreit. Kvalita súťaže sa podľa neho každý rok posúva vpred, tvorba fotografov sa okrem reportážnej zameriava čoraz viac aj na výtvarnú kvalitu. Štreit oceňuje, že súťaž má aj medzinárodnú kategóriu, ktorá ju otvorila študentom a fotografom v zahraničí.



"Do súťaže sa síce prihlásilo viac fotografov, ale s menším počtom fotiek. Je cítiť, že od marca sa nedalo toľko fotiť," poznamenala riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová, ktorej chýbalo najmä viac fotiek so športovou tematikou. Mená ostatných ocenených oznámia organizátori podľa jej slov týždeň pred odovzdávaním cien, ktoré sa uskutoční 1. októbra v Primaciálnom paláci.