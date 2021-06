Viva Musica! festival začína o necelý mesiac

Prehľad doteraz zverejnených koncertov:

17.7., Nádvorie Starej radnice – Ajna Marosz & Solamente naturali

20.7., Záhrada Domu Albrechtovcov – Pavel Haas Quartet

22.7., Stará tržnica – Hlbokomorské rozprávky

23.7., Nádvorie Starej radnice – Stano Palúch: Premeny

27.7., Veľký evanjelický kostol – Zámečníková & Lapšanský

28.7., Námestie pri Eurovea – Kristína Smetanová: Recitál (voľný vstup)

31.7., Nádvorie Starej radnice – Vladislav Šarišský: ANieL

5.8., Veľký evanjelický kostol – Bršlík & Matejčík

7.8., Záhrada Domu Albrechtovcov – Lettere amorose

Bratislava 21. júna (OTS) - Medzinárodný hudobný festival Viva Musica! sa toto leto uskutoční v dňoch od 17. júla do 14. augusta 2021 a prinesie desať koncertov na šiestich miestach v centre hlavného mesta v podaní slovenských umelcov. Doteraz zverejnený program dopĺňa koncertné uvedenie obľúbenej knihy Hlbokomorské rozprávky, recitál tenoristu Pavla Bršlíka či koncert súboru pre starú hudbu Le nuove musiche v premiérovej spolupráci s herečkou Judit Bárdos.S mottom klasika inak festival aj v tomto roku ponúkne sólové recitály, komorné koncerty, starú i súčasnú hudbu, ale aj hudobné spracovanie obľúbenej knihy pre deti. „,“ hovorí riaditeľka festivalu,K očakávaným festivalovým premiéram patrí koncertné uvedenie knihy Hlbokomorské rozprávky slovenskej spisovateľky Moniky Kompaníkovej. Kniha s ilustráciami Veroniky Klímovej (Holecovej) vyšla prvýkrát v roku 2013 vo vydavateľstve Artforum a bola zaradená medzi najkrajšie knihy Slovenska. Hlavnými hrdinami príbehu sú ryba Biba a had Rado, ktorých dobrodružstvá už boli spracované ako bábkové divadlo i vo forme audio rozprávok. Tie prerozprával Robert Roth s hudobným sprievodom Vladislava Šarišského a práve z audio knihy vychádza aj ich premiérové koncertné uvedenie na festivale Viva Musica!. „“ hovorí o pripravovanej premiére, ktorý sa na koncerte predstaví nielen ako rozprávač, ale aj ako autor piesní a spevák. Hudobnou oporou mu bude podmorská kapela v zložení Snežana Jović-Werner (akordeón), Ján Kružliak ml. (husle), Jozef Hepner (heligón) a Vladislav Šarišský (klavír, ústna harmonika, theremin), ktorý je zároveň autorom hudby, aranžmánov i hudobného naštudovania. „,“ dopĺňa autorka knihy,. Koncert sa uskutoční 22. júla 2021 o 18:00 hod. v bratislavskej Starej tržnici, priamo pod sieťovou inštaláciou Numen/For Use, ktorá dotvorí ilúziu podmorského sveta.Ponuku júlových koncertov doplní sólový recitál všestranne talentovanej klaviristky Kristíny Smetanovej, ktorá patrí medzi naše najvýraznejšie mladé hudobné talenty. Kristína sa okrem hry na klavíri venuje aj kompozícii a spevu, ako sólistka spolupracovala so Slovenskou filharmóniou i Štátnou filharmóniou Košice a na svojom konte má niekoľko medzinárodných ocenení. Program zložený z diel Ravela, Rachmaninova, Respighiho a Suchoňa uvedie 28. júla 2021 na Námestí pri Eurovea, na nábreží Dunaja. Začiatok koncertu je posunutý na 21:00 hod. a vstup je bezplatný.V línii výnimočných spojení bude festival pokračovať aj v auguste. Svetoznámy tenorista Pavol Bršlík, ktorý včera v Mníchove získal prestížny titul „Bayerischer Kammersänger“ udeľovaný od roku 1955 bavorským Ministerstvom kultúry za vynikajúce umelecké počiny, sa festivalovému publiku v minulosti predstavil už viackrát, naposledy v roku 2018 na galakoncerte West Side Story pri príležitosti storočnice Leonarda Bernsteina. Tentokrát si k spolupráci prizval harfistu Michala Matejčíka, ktorý žije a pôsobí vo Viedni a patrí k zanieteným propagátorom tohto kráľovského hudobného nástroja nielen v rámci klasickej hudby, ale tiež v popovej a elektronickej hudbe. „hovorí o pripravovanom koncerte. Výber z piesňovej tvorby Richarda Straussa, Franza Schuberta či Mikuláša Schneidera-Trnavského v špeciálnych úpravách pre spev a harfu zaznie na ich spoločnom koncerte 5. augusta 2021 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici.O dva dni neskôr, 7. augusta 2021, festival uvedie projekt Lettere amorose lutnistu Jakuba Mitríka a jeho súboru pre starú hudbu Le nuove musiche, v rámci ktorého si k spolupráci prizvali herečku Judit Bárdos (Fair Play, Herec a ď.). „,“ hovorí o projekte lutnista. Koncert sa uskutoční v historickej Záhrade Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici.Prekvapením naďalej ostáva posledný koncert, ktorý je naplánovaný na 14. augusta 2021 a bude zároveň záverečným koncertom 17. ročníka festivalu. Informáciu o koncerte organizátori zverejnia v najbližších dňoch.Viac informácií na www.vivamusica.sk a na www.facebook.com/vivamusicafestival Viva Musica! festival 2020 / aftermovie