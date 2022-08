Viva Musica! pokračuje koncertom holandského klaviristu J. Bevinga

Bratislava 18. augusta (TASR) - Medzinárodný festival klasickej hudby Viva Musica! pokračuje vo štvrtok v Bratislave koncertom jedného z najpočúvanejších klaviristov súčasnosti Joepa Bevinga. Holandský klavirista a skladateľ vystúpi na Slovensku prvýkrát.



Bevingova kariérna cesta je podľa organizátorov festivalu cestou snov – od neznámeho klaviristu až po hviezdu Spotify. "Cez playlisty ´Calming Vibes´ a ´Peaceful Piano´ sa Joepova hudba z debutového albumu Solipsism, ktorý si po odmietnutí vydavateľa vydal sám, dostala k miliónom poslucháčom hľadajúcim, podobne ako on, pokoj v duši," približujú umelca, ktorého charakteristický zvuk klavíra sa napokon dostal aj do uší A&R manažéra hudobného labelu Deutsche Grammophon. Ten ho započul pri návšteve obľúbeného baru v Berlíne.



Popredné svetové klasické vydavateľstvo okamžite ponúklo Joepovi zmluvu na nahratie ďalších albumov. Beving sa následne rozhodol opustiť prácu v marketingovej firme a začal sa venovať hudbe naplno. "Nikdy som sa nevidel ako umelec. Cítil som to vo vnútri, ale nikdy som sa tak neodvážil vidieť, nieto ešte ako skladateľ. Robím len hudbu, ktorú rád počúvam," prezradil o sebe klavirista a skladateľ.



Slovenskému publiku predstaví svoj najnovší album Hermetism, ktorý je o hľadaní krásy a rovnováhy v živote. "Vo svojom pátraní po kráse Beving skúma starovekú filozofiu a zároveň vzdáva hold mestu Paríž, ktoré je pre neho metaforou západnej civilizácie," opisuje Viva Musica! Bevingov nový album, ktorý vznikal počas obdobia pandémie, v období strachu a narastajúcej polarizácie v spoločnosti, spája v sebe melanchóliu s víziou nádeje v lepšie časy. "Vo všetkom tom šialenstve nedávnej doby bol tento album tým, k čomu som sa neustále vracal. V istom zmysle bol mojím vlastným liekom na pandémiu," vysvetľuje Beving. Jeho sólový koncert sa uskutoční vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.